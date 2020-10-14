男生背包被搜出天拿水等被控 警員稱示威片段中常見同類背包

▲ 23歲男生被搜出天拿水、布條及打火機等，否認1項管有物品意圖損壞財產罪，今（14日）於西九龍裁判法院開審（資料圖片）

23歲男學生涉於去年11月在葵涌被搜出天拿水、布條及打火機等，被控1項管有物品意圖損壞財產罪，涉案男生否認控罪，今（14日）於西九龍裁判法院開審。警員供稱當日在茶餐廳發現6名男子，其中1人攜有背包，與其於示威片段中看見示威者所用背包同類，6人離開時遇上軍裝警員，即時轉身逃走，及後被警員制服。

被告為23歲被告程德俊，被控1項管有物品意圖損壞財產罪，控罪指他於2019年11月2日，在葵涌德士古道宏華大廈外管有1支噴漆、1個錘、內有500毫升天拿水的米酒樽、4條布碎及1個打火機，用以意圖損壞他人財產。

案件今開審，隸屬新界南衝鋒隊的警員周俊傑供稱，他與數名便衣警員於案發當日在宏華大廈附近的1間茶餐廳內，發現被告及另外5人在用膳，他特別留意到其中一人所攜帶的背包，與他早前觀看示威現場片段中，示威者攜帶的背包類同。

周續指，6名男子及後離開餐廳，出門時他們看見左邊有軍裝警員正走近，便突然轉身向右邊急步走，並轉進後巷，周大叫「警員，咪走」，其中1名沒有戴口罩的男子即時逃跑，周進行追捕，其他便衣警員則制服其餘男子。周指被告跑至德士古道，他再叫「警員，仲走」，期間該男子回頭，未回過神便撞柱，周將他制服，並交給到場的軍裝警員搜身。

代表律師問及周，在茶餐廳內涉案6名男子所取的是否自己的背包，周指他沒有留意。代表律師指出，撞柱的人根本不是被告，周承認他未能認出被告，他亦不肯定當時6人是否全部攜有背包。辯方則指周並不肯定涉案男子所攜背包屬於被告，警員同意說法。聆訊下午續。

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記者：林欣樂