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【潮物速報】星巴克聯乘潮牌BABY MILO推限量精品　10月19日登場網購可買全套8款【內附連結】

休閒 16:13 2020/10/14

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

星巴克聯乘潮牌BABY MILO，香港限量商品10月19日登場。（香港星巴克提供相片）

星巴克近年不斷與品牌合作聯乘推出產品，繼與STANLEY、UNDEFEATED、Herschel Supply Co.等品牌合作後，香港星巴克今秋季首度與潮流品牌BABY MILO STORE BY A BATHING APE攜手推出限量商品系列，粉絲一定瘋狂。

BABY MILO是日本著名街頭時裝品牌A BATHING APE標誌之一，其可愛形象甫出旋即大受歡迎，是次STARBUCKS X BABY MILO STORE系列以BABY MILO生活日常為主題，一套8款商品包括：不鏽鋼隨行杯、不鏽鋼隨行杯連蓋、雙層玻璃杯、兩款咖啡杯、星巴克熊、卡套以及星巴克卡，動物家族成員以經典造型及Safari圖案幻化成多款玩味設計。

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商品售價由$100至$450，想一次擁有可在星巴克網上商店買整套STARBUCKS X BABY MILO系列，一套8款港幣$2,190，當中包括已包含儲值額$100的BABY MILO星巴克卡。此整套系列只於香港供應。
 
商品系列將於10月19日（下星期一）在全線香港及澳門星巴克分店登場，顧客於付款時每款限購一件。

記者：周美好

商品 咖啡 品牌 產品 星巴克

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