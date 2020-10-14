東涌西3選址擬建8,100伙公營房屋　最快2027年落成

▲ 東涌西3個選址擬建公營房屋共8,100伙。（資料圖片）

房委會擬於東涌西3個選址，增建8,100伙公營房屋，土木工程拓展署正進行土地平整，預計地皮於2023至24年交付房委會發展，最快於2027年至2028年分階段落成。

最大規模的項目，位於東涌42區，毗鄰新入伙的滿東邨，地盤面積約4公頃。項目計劃以地積比率6.4倍發展，建5座約41層高的住宅大樓，提供6,100伙，可容納人口約1.88萬。房委會也會興建幼稚園、社福設施、康樂設施、綠化休憩設施，以及零售設施約4,000平方米等。

至於東涌第46區，地盤總面積約1.1公頃，將以地積比率5.4倍發展，擬議興建2座約40層高的住宅大樓，提供1,550個公營房屋單位，可容納人口約4,800人。項目會提供零售設施約550平方米，以及康樂和綠化休憩設施等。

而位於北大嶼山醫院西北面的東涌第23區一期，地盤總面積約0.5公頃，地積比率4倍，擬建1座約22層高的住宅大廈，提供450個公營房屋單位，可容納人口約1,400人。項目也會提供康樂設施、綠化休憩設施、兒童遊樂場等。

離島區議員李嘉豪認為，港鐵擬建的東涌綫延綫，料2029年才落成，現時港鐵班次未足以疏導區內居民出入市區。他促請政府建屋的同時，社區配套、交通問題也要考慮。

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記者：吳卓峰