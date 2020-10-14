  • 26°C
香港時間 : 20201014日 (週三) 17:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

東涌西3選址擬建8,100伙公營房屋　最快2027年落成

社會 15:55 2020/10/14

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

東涌西3個選址擬建公營房屋共8,100伙。（資料圖片）

房委會擬於東涌西3個選址，增建8,100伙公營房屋，土木工程拓展署正進行土地平整，預計地皮於2023至24年交付房委會發展，最快於2027年至2028年分階段落成。

最大規模的項目，位於東涌42區，毗鄰新入伙的滿東邨，地盤面積約4公頃。項目計劃以地積比率6.4倍發展，建5座約41層高的住宅大樓，提供6,100伙，可容納人口約1.88萬。房委會也會興建幼稚園、社福設施、康樂設施、綠化休憩設施，以及零售設施約4,000平方米等。

至於東涌第46區，地盤總面積約1.1公頃，將以地積比率5.4倍發展，擬議興建2座約40層高的住宅大樓，提供1,550個公營房屋單位，可容納人口約4,800人。項目會提供零售設施約550平方米，以及康樂和綠化休憩設施等。

而位於北大嶼山醫院西北面的東涌第23區一期，地盤總面積約0.5公頃，地積比率4倍，擬建1座約22層高的住宅大廈，提供450個公營房屋單位，可容納人口約1,400人。項目也會提供康樂設施、綠化休憩設施、兒童遊樂場等。

離島區議員李嘉豪認為，港鐵擬建的東涌綫延綫，料2029年才落成，現時港鐵班次未足以疏導區內居民出入市區。他促請政府建屋的同時，社區配套、交通問題也要考慮。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：吳卓峰

相關文章

【新冠肺炎】消息33歲男患者涉港威酒店Staycation　或成China Secret群組第四代傳播
22:17 2020/10/13
【新冠肺炎】消息33歲男患者涉港威酒店Staycation　或成China Secret群組第四代傳播
【新冠肺炎】管弦樂團表演傳播風險不容忽視　梁子超：需待潛伏期過後才知道有多少人受感染
今日 10:45
【新冠肺炎】管弦樂團表演傳播風險不容忽視　梁子超：需待潛伏期過後才知道有多少人受感染
【新冠肺炎】消息：本港今日新增數宗初步確診個案　沒有不明源頭個案
今日 12:20
【新冠肺炎】消息：本港今日新增數宗初步確診個案　沒有不明源頭個案
房委會 土木工程拓展署 北大嶼山醫院

最高瀏覽

【疫情失業】丈夫失業半年長開冷氣不慳家　39歲孕妻5折出糧變經濟支柱壓力爆煲
10:56 2020/10/13
【疫情失業】丈夫失業半年長開冷氣不慳家　39歲孕妻5折出糧變經濟支柱壓力爆煲
【奉子成婚？】27歲余香凝疑懷孕趕結婚　未有否認傳聞：我應是個很惡的媽媽
10:20 2020/10/13
【奉子成婚？】27歲余香凝疑懷孕趕結婚　未有否認傳聞：我應是個很惡的媽媽
【當年童星】「美心妹妹」Celine成KOL晒成長日誌　升中步入青春期出暗瘡做facial 【附醫生解說】
17:53 2020/10/13
【當年童星】「美心妹妹」Celine成KOL晒成長日誌　升中步入青春期出暗瘡做facial 【附醫生解說】