【全球首宗】荷蘭婦人8周內二度確診終不治　二次感染後體內未發現抗體

▲ 荷蘭婦人8周內二度確診終不治，成全球首宗二次感染死亡個案。

新冠肺炎疫情持續，荷蘭一名89歲老婦兩度感染新冠肺炎後死亡，她在首次感染的59天後再度確診，而體內未發現有病毒抗體，最終不治離世，成全球首宗二次感染死亡個案。

根據荷蘭馬斯特里赫特大學醫學院在牛津大學出版社發表的論文指出，該名89歲的婦人本身患有一種罕見的淋巴癌「華氏巨球蛋白血症」，她最初因出現嚴重咳嗽、發燒等症狀入院，證實確診新冠肺炎，留醫5日後出院，除了有疲勞感外，幾乎所有病徵都已消失。

不過，距離首次確診的59天後，婦人再出現發燒、咳嗽及呼吸困難等症狀，新冠病毒檢測結果呈陽性，當時她的血氧飽和度約為90%，呼吸頻率為平均每分鐘呼吸40次，屬於重症患者。

婦人在第二次感染後的6天內，體內沒有發現任何新冠病毒抗體。而她在入院後第4天和第6天的血清抗體檢測結果均是呈陰性反應。直至入院第8天，患者病情惡化，最終在入院2周後不治離世。

研究人員其後分析婦人兩次感染的病毒基因排序，發現兩組排序不同，認為是二次感染，而並非復陽。這亦是全球首宗二次感染死亡的個案。

《刺針》：第二次感染病情或更嚴重

醫學期刊《刺針》日前（12日）亦發表研究報告，指出美國首度出現二次感染的病例，內華達州一名25歲男子在48日內兩度確診，第二次感染的病徵比第一次感染嚴重。研究指出，感染過新冠病毒後，不保證未來能免疫，而且再次感染的症狀或會更嚴重。

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責任編輯：羅嘉欣