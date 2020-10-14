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【暖男爸爸】鄭中基相隔18年出山拍劇　視后張可頤大讚：他每次都用真眼淚去演

娛樂 16:37 2020/10/14

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

鄭中基相隔18年出山拍劇演單親爸爸，張可頤大讚演技：「每次都用真眼淚去做！」

ViuTV原創劇《暖男爸爸》將於10月26日（下周一）起播出。《暖男爸爸》以單親爸爸阿榮（鄭中基飾）為主軸的溫情輕鬆小品，故事講述阿榮在妻子離世後，獨力照顧兒子，並開始經營便利店。

與兒子相依為命期間，阿榮漸漸變成懂得愛與付出的暖男。而他因妻子生前購買的保險，認識了妻子的保險顧問芷明 （張可頤飾）。二人因各自的人生經歷，成為無所不談的好朋友。

【暖男爸爸】鄭中基踩過界做湊仔KOL　助新手爸媽解決BB尿床等疑難雜症

（《暖男爸爸》劇照）

【全日禁堂食】鄭中基心痛打工仔路邊食飯　籲網民別拍照：人人嘅尊嚴都應受到尊重

鄭中基（Ronald）相隔18年再次拍劇，自爆被好兄弟兼本劇監製之一何劍雄（阿郎）深深打動。

Ronald在劇中飾演父兼母職的單親爸爸，他大讚劇集非常生活化，亦有多方面探討人性：「我鍾意輕鬆和貼地一點的劇集，劇入面探討的都是現時大家發生或者都面對過的事！」

【暖男爸爸】鄭中基陪子女讀書如「趕羊」　單身貴族張可頤揀伴侶著重心靈

（《暖男爸爸》劇照）

Ronald劇中的兒子角色名叫「暴龍哥」，與他在《低俗喜劇》的經典角色撞名。

鄭中基表示與小演員做對手戲要駛出「氹功」，而慶幸的是「暴龍哥」與他現實中的兒子剛巧都是5歲，相處起來相對上容易。

【復出拍劇】與張可頤擔正ViuTV劇《暖男爸爸》　鄭中基18年後復出拍劇演單親爸爸

（《暖男爸爸》劇照）

張可頤首次參演ViuTV劇集，她表示Ronald的表現令人驚喜，指對方拍實戲比她想像中更「實」：「記得跟Ronald有一場戲，每次他都用真眼淚去演，令我印象深刻！」

她亦分享了與小朋友拍劇的「方程式」：「你留意個小朋友多點，就會發現他的作息時間，自然就捉到他們甚麼時候有電和無電！」

撰文 : TOPick柴犬出動

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