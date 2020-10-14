【斷網】《麥路人》導演疫情下完成新戲 　郭富城感謝團隊緊守崗位

▲ 郭富城、林家棟、胡子彤完成新戲拍攝。

《麥路人》監製鄭保瑞、導演黃慶勳繼《麥路人》再夥拍郭富城拍攝新戲《斷網》，日前電影於南生圍一個森林場景拍攝煞科戲，眾人拍攝順利開香檳慶祝，導演亦感謝台前幕後一直付出的努力。

《斷網》經歷差不多半年時間拍攝，期間遇上疫情反覆，劇組亦多番協調拍攝。城城表示：「《斷網》是一部牽涉到網絡犯罪危機的電影，包括人物和人性多方面的衝擊和鬥爭，忠奸難辨，我作為一個程式設計師，陷入一次網絡保安問題，面對都市陷入斷網的恐慌。電影抓住了現今網絡社會帶來的警示，很貼近生活寫照，展示出都市人過度依賴網絡而產生的危機，同時反映人性躱在網絡背面的善惡。」

▲ 《斷網》是商業犯罪電影。

《斷網》整部電影都在香港拍攝，主創劇組苦心營造不少大場面，重金打造極具科幻感的「科技中心」及回歸現實的「原始森林」，盡顯心思細節，體現了導演、演員以及工作人員精益求精及挑戰非一般的商業鬥爭電影的固有模式。

《斷網》在抗疫期間完成，台前幕後緊守崗位，做足一切防疫措施才執行拍攝工作。林家棟表示：「我的角色非常冷峻，很多內心掙扎。電影雖然在疫情的影響下延遲了原定計劃，最終都能順利完成拍攝，非常感謝台前幕後的工作人員。希望導演趕快完成後期製作，令電影可以盡快上映！」

▲ 郭富城及導演黃慶勳、女主角賴雅妍。

《斷網》早前已揭示了強大的演員陣容，除影帝郭富城、女主角賴雅妍、任達華、林家棟、譚耀文、黃德斌外，亦加入了新力軍如湯怡、胡子彤、顧定軒、楊柳青、黃耀煌等。

胡子彤表示：「感激導演給我機會參演，製作團隊很專業，城城更會親身教導和演繹，真是獲益良多，希望自己的角色會帶給觀眾驚喜。」而譚耀文飾演比較善變的網络公司程式員，造型非常時尚花俏，他自己笑言甚有韓風，相當喜歡。

