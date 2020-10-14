元朗鐵皮屋40多隻貓狗被困衞生惡劣　議員促全力拯救埸內所有動物

▲ （香港動物報提供）

元朗大棠路南坑排一間廢置鐵皮屋內，被揭養了33隻狗和12多隻貓，惟屋內環境惡劣，臭氣熏天，警方、漁護署及愛護動物協會今日（14日）中午到場調查，並決定帶走在場的貓狗。

據《香港動物報》報道，涉事廢屋由豬欄改建，女主人在屋內飼養多隻貓狗。拯救遺棄寵物中心（RCAP）義工向該報表示，曾接獲村民投訴該女主人3年前曾將貓狗困在廢屋中，隔兩三天僅以麵包皮餵飼，而不少狗隻有皮膚病。

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雖然村民多次報警及向愛協求助，但事件未有改善。義工又指，最近廢屋的衞生愈來愈差，不只有狗隻出現嚴重皮膚病，還因為飢餓而搶吃同伴的排洩物。直到昨日懸掛八號風球，義工再收到村民求助，擔心貓狗安危，決定報警。

據報，由於昨日打風，所以警方、愛協及漁護署今日下午1時才展開行動，到場拉起封鎖線，在場聽取了女主人和村民各自說法後，決定將屋內33隻狗和12隻貓帶走。

警方指，經初步調查，現場由兩間鐵皮屋相連，有提供足夠水和糧食，惟衞生環境有待改善，屋外亦有圍欄圍封，部分貓狗可自由走動，會調查跟進事件。

愛護動物協會表示， 今日中午聯同漁護署及警方前往元朗某處所， 調查一宗經由市民舉報的動物懷疑被疏忽照顧事件。經初步調查，現場有33隻狗及12隻貓，並有貓糧狗糧及食水供應。其中部分狗隻有皮膚問題，其他的動物則身體情況大致正常。警方從動物福利的考慮下，要求愛協及漁護署將所有動物分批移走，交由獸醫檢查、治理及暫為照顧。警方將會繼續跟進調查事件。

一直關注動物福利的立法會議員鄺俊宇表示，憂事件如同動物煉獄狗場浪舍的翻版，要求全力拯救埸內所有動物。他認為執法者及當局重視動物權益及生命，應嚴懲虐待動物的人士，絕不能放生。

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記者：陳子謙