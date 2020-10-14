國慶文藝晚會2020肥媽打頭陣唱獻唱　陳美齡聯唱經典歌《香港、香港》

▲ 國慶文藝晚會2020演出順利完成。

由香港同胞慶祝中華人民共和國成立71周年籌備委員會舉辦的「國慶文藝晚會」 ，於昨晚（10月13日）假香港體育館舉行。晚會司儀由陳百祥和陳貝兒擔任，以「自強不息」為主題。

「肥媽」Maria Cordero打頭陣唱《勇敢的中國人》、《憑著愛》、《說不出的快活／今晚夜／高山青》medley，男高音莫華倫和小提琴家姚珏在合作一曲《O Sole Mio》，其後姚珏與鋼琴家演奏優美悅耳的樂曲《慶豐收》。

另外胡定欣獻唱《我們都是這樣長大的》及《空港》；葉振棠唱《萬里長城永不倒》及《醉紅塵／戲班小子》medley，好歌連場，令觀眾嘆為觀止。香港粵劇界名伶新劍郎及南鳳粉墨登場，在「粵劇精粹 經典聲藝」環節獻唱一曲《花迷蝶醉》，精彩絕倫。

晚會接近尾聲，陳美齡聯同屯門兒童合唱團演唱《Circle Game》、《原野牧歌》及《香港、香港》。壓軸環節由男高音陳晨及女高音鄺勵齡高歌《我愛你，中國》。

最後一眾演出嘉賓與團體獻唱《龍的傳人》，以充滿正能量的歌聲作總結，鼓勵大家自強不息。

