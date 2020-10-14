【無理孕媽】帶2孩坐巴士被車長勸喻摺BB車　孕媽呻有產前產後抑鬱要投訴

▲ 有孕媽乘巴士沒有先收起BB車，聽到車長勸喻後感氣憤，大呻要投訴車長。

為安全理由，乘客上巴士時要將嬰兒車摺好並抱緊小孩。近日，有網民目睹有孕媽沒有在上車前先收起BB車，無視車長勸喻，強行將整架BB車推上巴士。該媽媽感到氣憤，更似情緒有點失控，大聲表示懷胎7個月，湊2孩很辛苦，直指自己有產前產後抑鬱，一定要投訴車長，孕媽的行為令人感到無理。

巴士奇遇無理孕媽

有名媽媽網民向Facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿分享有次乘坐巴士的經歷，目睹一名孕婦同行有外傭和2孩，孕媽推著BB車正在等巴士。當時巴士站頭有顯示板可看到巴士何時抵達，孕媽排在隊尾。而女網民上巴士坐好後，突然聽到車長用比較大聲線叫：

阿太太摺咗BB車先上車！

投稿網民形容該太太「撞聾咁款」聽不到車長說話，將嬰兒車上的BB給已經孭住一個BB的外傭姐姐後，強行將部嬰兒車推上車。當時車長見狀再強調一次「要摺車」。

該名太太不耐煩地回覆：「上咗嚟咪摺，我大肚㗎！」接著有好心乘客幫她摺車，車長就停車等他們摺好嬰兒車，當時好心人不識處理BB車，擾攘了一輪，車長終於才開車。

孕媽感委屈抱怨辛苦

太太不忿氣地說平時乘巴士不是這樣的，車長回應「咁你搭下一架啦！我架係咁㗎喇！」當時有好心乘客勸交指雙方不要嘈，車長之後已沒再回應阿太。不過該太太激動似想哭大呻︰

我大住肚七個幾月，仲要送兩個（投稿網民表示目測似N班及K1）返學！你知唔知我好辛苦！我產前產後抑鬱㗎！我好X辛苦！我要投訴你！

好心人扶住該孕婦行去車頭拍攝車長的名字，影相後坐回座位，然後施展獅子吼大聲說「我一定投訴你！」過程中，車長已沒有理會該孕媽。她開始自言自語：

我上車話咗你聽我大肚㗎啦！你睇到㗎！我仲要送返學，好辛苦。

建議正視產前產後抑鬱

在此過程中，似是有其他在場乘客不值孕婦的行為，不時出現「謎之聲」發表意見，包括當聽到孕媽指自己有產前產後抑鬱時，有叫她「咁你睇醫生啦」；當聽到孕媽大呻辛苦時，有叫她︰「你大肚係關你老公事……你冇屋企人幫你，係你屋企人問題，呢度冇人欠你！」

投稿者有感如果孕婦的家人看到有關帖文，麻煩帶她看醫生，不看醫生也給錢予她坐的士。很多網民感到孕婦的行為可惡，表示最討厭這些帶著細路又或大肚者以為自己大曬，留言斥︰「地球不是圍住佢轉的」、「咁委屈，點解唔搭的士呢？摺BB車坐車係常識」等。另有網民揶揄她︰「好心個老公買架車請個司機俾佢啦，佢講到好似個司機搞大佢肚咁，對佢負責任」。

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責任編輯︰顏紫燕