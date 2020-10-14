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教師基準試普通話聆聽僅55%達標　報告促多掌握語言實際運用

社會 16:43 2020/10/14

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考評局公布今年教師語文能力評核的評核報告，本年度共有1,213名考生參加英國語文科評核，以及1,124名考生參加普通話科評核。各份試卷均有過半考生達標，但在英國語文寫作試、普通話聆聽與認辨試中，分別只有50.2%及55%考生達標。

報告指出，在普通話聽辨方面，不少考生未能識別「去到那邊兒，記得給我來個信兒」、「那當然的事兒啦」、「額滿就報不到了」等不符合普通話規範的説法，考生宜在語音基本功方面加強訓練，需提高普通話的敏感度。聽辨詞語方面，其中「休憩」的「憩」字在生活中較常用，但能分辨者不算多、「行伍」被誤聽成「航母」或「含糊」。

有考生亦誤將一些普通話説法判為不符合規範，如「我大了」、「讓我用用，過過癮」、「又死機了」、「還拿傘，多餘」等，報告指，要學好普通話，除了語音外，言語的實際運用也不可忽略。

英語寫作試方面，報告提醒考生要檢查及校對英文拼寫，確保語法及含義正確。

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記者：陳正怡

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