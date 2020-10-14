【新冠肺炎】今日有逾10宗初步確診個案　至今累計有5202宗個案

▲ （陳靜儀攝）

本港新冠肺炎疫情反覆，因昨日八號烈風或暴風信號，影響衞生防護中心收集及檢測樣本服務，今日未有錄得新增確診個案，惟亦錄得逾10宗初步確診個案。本港累計至昨日零時零分，至今維持累計5202宗，包括5201宗確診個案和一宗疑似個案。

香港管弦樂團一名35歲單簧管男樂手初步確診，上周五及六晚上於香港文化中心音樂廳參與樂團演出，衞生防護中心籲當晚觀眾留意自己身體狀況，不適應盡快求醫。詳情請見：【下一頁】

不過，呼吸系統專科醫生梁子超認為，該場表演維持約2小時，現場傳播風險不容忽視，近距離表演者感染風險會較大，而其他觀眾亦有機因空氣循環而受感染，參與表演的樂手及觀眾也需要接受檢測。詳情請見：【下一頁】

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。因應近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。

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記者：陳正怡