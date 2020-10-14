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【冷血活埋】被黑心主人虐待打毒針活埋　乖巧7歲牧羊犬堅強挖泥逃出生天

休閒 17:14 2020/10/14

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

7歲德國牧羊犬庫沙被主人打毒針「安樂死」，其後更遭活埋森林。

俄羅斯一名狗主聲稱其7歲德國牧羊犬庫沙(Kiryusha)因身患重病，遂自行為牠打毒針「安樂死」，再把牠活埋森林。幸頑強的庫沙後來奮力挖開泥土出生天，最終被路過的司機救起。後經獸醫證實，庫沙本身並無重病。

司機於心不忍折返拯救

據英媒《每日郵報》報道，39歲的女司機萊斯特希瓦(Olga Lystseva)日前駛經俄羅斯北部一條高速公路時，發現德國牧羊犬庫沙正在路邊慢行。

由於當時正下着雨，庫沙身上又濕又冷，於心不忍的萊斯特希瓦在經過庫沙後決定折返把牠救入車內，並把牠載往附近的動物救援機構「Kind City」收容中心接受治療。在這趟長達150公里的車程中，已經筋疲力盡的庫沙一直在車廂內熟睡。

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原主人聲稱庫沙身患重病

在庫沙接受治療期間，收容中心亦成功找到庫沙的原主人。對方聲稱庫沙因身患重病，所以為牠注射了高劑量的致命毒物進行「安樂死」，後來並把牠載到高速公路附近的森林活埋。對於庫沙最終自行撥開泥土自救，原主人表示對活埋牠的行為感到非常懊悔。

然而經獸醫檢查後證實，庫沙根本沒有身患重病，牠的身體只是因捱餓和受凍而有所不適，收容中心負責人懷疑原主人只在替其虐狗行為尋找藉口。目前，庫沙已被當地一個愛狗家庭領養，展開新生活。

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責任編輯:羅嘉欣

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