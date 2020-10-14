【尖子攻略】英文由弱科變全級第一 全港奧數狀元全能發展靠「刻意練習」

▲ 旻洋自律學習，成就自己全能發展。

對很多家長來說，「您孩子很聰明，就是不太用功」這種話，似乎是另一種意義上的褒獎。天資過人，好像比努力更加討喜。今年六年級的旻洋是讓人眼紅的「全能天才」，不僅在全港奧數比賽中頻頻摘得桂冠，理科思維突出，他連英文也是全級第一，中文作文比賽的獎狀厚厚一沓。但在本篇專訪中旻洋卻告訴記者，自己只是在一天天地努力，有方法地日復一日努力。

初見旻洋，我們發現這是個相當謙虛敦厚的男孩。短短的圓寸頭，皮膚略黑，戴著黑框眼鏡，穿著樸素的運動T恤。他介紹自己說，平時很多時間會用來溫習，有空會玩玩扭計骰、讀書、運動，或者利用廢物製作玩具。

自主規劃時間表，暑假不停歇

因為呈分試的緣故，在剛剛過去的暑假，旻洋每天都有詳盡的日程安排表。從早上8:30到下午6時，都有提前認真編排好的要做的事，如果按時完成，旻洋週日就會去海邊跑步、打球，瘋玩半天——全因媽媽說「認真學，就可以盡情玩」。

暑假的日程表

新學年開始後，旻洋每天都會預習、複習每一個科目，當天的功課絕不拖到明天，一遇到不懂的問題，就會及時自己查找或請教老師。旻洋的媽媽說，正是每日溫習、不留疑惑的這些習慣，令旻洋每門學科成績都比較優秀。

▲ 旻洋的暑假日程表。（受訪者提供）





英文由弱科變全級第一的奮鬥之路



旻洋也並非從小一直各科成績這麼優異。他之前英文較弱，詞彙量不多，所以從小四暑假，媽媽就讓他每天抄寫5-10個英文單詞，並默寫。由於這個過程要反覆溫習，比較枯燥，一個月旻洋就厭煩了，不想繼續下去。

這時旻洋媽媽花了很多心力鼓勵孩子，讓旻洋把難記的單詞寫在小黑板上，看到就背一遍；多聽英文新聞，不懂的詞及時查……日積月累，旻洋的詞匯量變多了，在校內校外比賽中都獲獎，小四小五英文科也都是第一名。

旻洋的英文單詞簿

全能天才，就是長期的「刻意練習」。除英文外，在中文學習上旻洋也很注重積累。他有一本筆記簿，記錄著平時閱讀書籍遇到的大量成語、佳句和故事，他還有一本筆記簿專門記錄古詩詞。旻洋還會從網上找一些作文題目，堅持每星期寫一篇作文。

每天，旻洋也都會抽至少半小時溫習奧數。如果功課完成得早，就會花2小時在奧數上。可能大家眼中看到的，是旻洋的作文比賽獎盃、奧數狀元名銜，似乎是孩子天賦異稟，但背後其實花費許多血汗，是每日努力的積累。就像莫扎特在人們心目中是音樂天才，但他其實從4歲起就跟著父親學習鋼琴和作曲，至21歲時已經練習數萬小時鋼琴一樣。

▲ 旻洋的英文學習筆記。（受訪者提供）

溫柔媽媽和謙和男孩，也曾脾氣大爆發

不論是制定學習計劃還是尋找進步方法，媽媽在旻洋的學習成長中扮演著很重要的角色。旻洋的媽媽是一位很文靜溫柔的女性，但養育小孩就是這樣，脾氣再好的人也有被孩子「激到嘔血」的時候。

就像之前說到的，旻洋這個暑假有密密麻麻的學習計劃。畢竟是十幾歲的孩子，怎麼能完全不想玩遊戲，一直乖乖坐著溫書呢？假期過半後旻洋果然坐不住了，跟媽媽大吵一場。

小朋友長大了，有自己的主見了，不會像小時候那樣都聽媽媽的安排了。在上半年放假的幾個月，我們一起制定了學習計劃表，為了呈分試和奧數比賽，內容的確安排得比較滿。 假期快結束的一段時間裡，旻洋厭倦了這種模式，他說同學們都在家玩遊戲、看電視，偏偏他沒有休息，越說脾氣越大。我當時也被他氣到，認為他不理解我的用心，兩個人情緒都比較激動，後來我就關了房門，不理旻洋，飯也不做了。

後來過了一會，旻洋笑咪咪地端了一杯水給媽媽，母子二人心平氣和地溝通了一下。旻洋媽媽覺得旻洋畢竟還是小孩子，這麼滿的學習計劃確實對他太嚴苛了，最後修改了計劃表，給他多些自己可支配的時間，一場矛盾化解了。

「作為媽媽，以後還是要多傾聽小朋友的想法，互相溝通。」旻洋媽媽對我們說。

看得出來，旻洋非常懂事，能主動端水跟媽媽和好，已經是一個知道體恤父母的小男子漢了。在受訪時，旻洋也說，媽媽的嚴格都是為了自己好。很多母子關係會在小朋友到青春期之後變得緊張，這很正常。連旻洋這樣謙和的男孩、旻洋媽媽這麼溫柔的女性，也難免會對彼此發火。就像橡皮筋一樣，時而緊繃，時而互相理解各退一步，如此往復，這才是親子關係的常態。

以後想當醫生或老師

說到未來的安排，旻洋說沒有想太多，現在想當醫生，也想做像學而思catan sir或ricky sir一樣的老師，因為他們有很豐富的知識，自己很羨慕他們。

專訪獲學而思授權轉載。