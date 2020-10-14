【天價電費】疫情收震撼賬單電費飆升至過萬元　一文睇清背後原因及上訴方法

▲ 有市民近日電費升至過萬元，可能與中電疫情期間「估錶」有關。

疫情期間不少人經常留在家中，加上炎炎夏日長開冷氣，電費比過往貴也在所難免。不過近日有居住西貢的市民發現，上期電費與今期電費相比突然爆升過萬元，非常驚嚇！

電費突然飆升過萬元

一名網民在Facebook群組「西貢之友」發文，表示自己連同外傭一家六口住在白沙灣，今個月電費突然貴了很多，懷疑與西貢換了新電錶有關。

由照片可見，8月份的電費為$3,471，但10月份的電費竟升至$13,542，增加了超過1萬元。該電費單有2個電錶，上期帳單有一個括著（E）字，屬於估錶，故今期有機會需要補交上期多出的電費。

▲ 有西貢街坊的今期電費突然貴了過萬元。（圖片來源：西貢之友Facebook）

帖文引起不少網民關注，有西貢街坊回覆，不少人今期的電費都貴了，有人電費甚至高達2萬。有網民擔心樓主被偷電，更笑言他在家中種大麻或藏屍，需要長期開冷氣。有人指出是因為疫情期間無人抄錶，現在追回電費。有網民猜測8月那張是估計數，10月的電費單是經調整後的數目。

電費飆升或與疫情期間估錶有關

市民今期電費飆升，有可能與中電疫情期間「估錶」有關。中電在7月時宣佈，疫情下會減少抄讀電錶，因此部分客戶上期或為估算賬單，即根據上年同月的實際用量估算。

於帳單的平均每日用電量上，如標示「E」，即代表當月是以估錶計算。

▲ 「E」即代表當月是以估錶計算。（圖片來源：中電）

如在過往用電紀錄的數據上有「A」字，即代表估算用電量已作出修正。當實際讀數與估算的讀數有差異時，中電就會向商戶發出修正賬單並收取電費。當中已包括各項政府補貼、中電回贈及上期賬單已繳費用的調整。

▲ 過往用電紀錄數據上有「A」字，代表用電量已作出修正。（圖片來源：中電）

中電的網站亦寫到，修正賬單會按比例調整累進制級別，即現時每兩個月首400度用電屬第一級別收費，如修正賬單涵蓋4個月，會將首800度用電計算為第一級別收費，因此客戶並不會被多收取電費。

如果修正後有懷疑，可以致電客戶服務熱線2678 2678或按此透過網上服務上訴。

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責任編輯︰陳珈希