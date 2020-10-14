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【超市大搜查】蛋黃色澤深或加入蘇丹紅　專家拆解蛋黃色素之謎教揀靚雞蛋

食用安全 17:53 2020/10/14

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

專家拆解蛋黃色素之謎教揀靚雞蛋。

蛋黃越深色越好味？過往曾有外媒報道，澳洲雞蛋蛋黃顏色鮮艷，是由於蛋農在雞隻飼料中加入色素，「營養生」（Negimen）近日就分享，蛋黃顏色是取決於飼料及當中所使用的色素，而深色蛋黃更有機會是非法加入蘇丹紅色素。想知如何揀一隻靚蛋？不妨參考專家意見。

「營養生」（Negimen）營養師Queenie指，以草、草蜢、蟲作雞隻飼料，會提高雞蛋的Omega 3及維他命含量，亦會令蛋黃呈較深色。至於淺色蛋黃，是因以粟米、小麥作雞隻飼料，味道與深色蛋黃相近。

值得留意的一點是，如使用葉黃素、胡蘿蔔素或辣椒素，甚至是非法色素蘇丹紅，都會令蛋黃變深色，但對營養價值方面毫無幫助。所以，蛋黃的顏色與營養價值並無直接關係，亦對味道方面無影響。

機構指蘇丹紅可致實驗動物患癌

食安中心資料顯示，蘇丹紅是一組化學結構近似的人造化學染色料，蘇丹紅一號、二號、三號和四號同屬蘇丹紅，一般用作碳氫溶劑、油、蠟和塑膠等物質的染色料。

國際癌症研究機構曾對蘇丹紅進行評估，認為蘇丹紅一號及二號會令實驗動物患癌，但未有足夠數據證實會令人類患癌。而一些國家組織及食安機構認為，蘇丹紅是基因致癌物質。

據本港《食物內染色料規例》（第132H章），蘇丹紅不可添加於食物中。而在歐盟、澳洲及加拿大等國，蘇丹紅亦被禁止作食物染色料使用。

TOPick今年委託水中銀（國際）生物科技有限公司（水中銀）為市面上12款雞蛋樣本進行檢測，結果當中8款被評為品質卓越，不含類雌激素，點擊睇下圖：

    點擊圖片放大
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專家教揀靚雞蛋

食家李純恩曾指，不同雞的品種所生的蛋，蛋黃顏色都不同。山東的土雞蛋，蛋黃如日落般紅，但非洲的雞蛋黃就很淺色。他認為，食雞蛋最重要是有蛋香，自由放養的比雞場困養的明顯更好。

禽蛋批發商會成員黃枝跑亦曾受訪教揀靚蛋。他指，細小的雞蛋比大蛋更好，因代表母雞年輕，身體較強壯，生下的蛋營養較豐富。而蛋殼滑，代表不新鮮；相反，粗糙代表新鮮。而蛋殼偏淺色，會比深啡色好：

走地雞的蛋就是白白的，牠們自由放養，最有蛋味！

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責任編輯：羅嘉欣

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