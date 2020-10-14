【新冠肺炎】再多1名確診病人出院　137人仍然留醫

▲ 醫管局指再多1名確診病人出院。（資料圖片）

醫管局指截至今日（14日）上午九時，過去24小時共有1名確診新型冠狀病毒病的病人出院，至今共有4,932名確診或疑似病人康復出院。

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此外，目前公立醫院已啟用623間負壓病房，合共1,115張負壓病床，現時共有137名確診病人分別於18間公立醫院留醫，其中11人情況危殆，8人情況嚴重，其餘118人情況穩定。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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責住編輯：郭家穎