【明星扮靚】吳家麗公開保持烏黑秀髮小貼士　拒絕節食寧多步行保持運動量

▲ 性感女神吳家麗風韻猶存，保持烏黑秀髮秘訣全公開。

一代性感女神吳家麗出道將近40年，現年56歲的家麗姐近日在新劇《熟女強人》中風韻猶存，一把標誌性的烏黑長髮依舊，家麗姐親身分享她皮膚保養，以及打理一頭亮麗秀髮的秘訣。

家麗姐有份創作及參演女性為題材的電視劇《熟女強人》，她亦有感近年科技進步，延長了女性的「期限」：「近年多了『美魔女』這個詞彙，憑著科技、保養品和食療，令女性的外型以及身體內在的壽命延長。」

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▲ 一頭烏黑秀髮是家麗姐的標誌。（湯炳強攝）

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步行取代劇烈運動

自認懶惰的家麗姐，沒有特別的保養技巧，她坦言：「我好錫身，不喜歡曬太陽，室外活動如行山、滑雪、跑步不是我的喜好，我喜歡室內活動，例如唱歌、畫畫、縫紉等等。」

科技進步為她帶來不少便利，家麗姐會在網上學煮飯、跳舞、瑜伽：「我好懶，好少做運動，早幾年做過較為劇烈的就是打羽毛球，後來膝蓋負荷不了便停止。曾經學過跳拉丁舞，但不能長期做同一種活動，會令身體老化，所以要經常換興趣。」

雖然沒有運動習慣，但家麗姐會以步行取代跑步：「我很喜歡逛街市和公園，有時會早上8、9點，太陽不太猛烈的時候到維園散步，又會從銅鑼灣步行到北角，這是我的運動。」

▲ 自認懶惰的家麗姐以行路代替跑步。（湯炳強攝）

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成熟女性應有的身型

飲食方便，家麗姐自言「為食」，所以吃得不算太清淡，不過她不吃牛肉又少吃豬肉，平時以魚類、蔬菜為主食，所以餐飲也算得上健康：「我比較為食，所以身型比較圓潤。老實說，去到某些年紀不要太瘦，像我這個年紀有點肉，看起來較精神、飽滿。我主張不會再減，雖然比較年輕演員我是略肥，但我喜歡這種身型。」

▲ 56歲的家麗姐保養得非常好。（湯炳強攝）

烏黑秀髮保養

一頭亮麗秀髮是家麗姐多年來的標誌，至今這個歲數沒有漂染，頭髮仍然保持這種濃密和烏黑的程度，著實非常犀利：「頭髮是天生的，我一向比別人偏多。有人問我為甚麼留長髮不剪，其實是我懶，剪短頭髮要經常修短，留長比較易打理。」

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▲ 吳家麗參演電視劇《熟女強人》。

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家麗姐自言過去數年習慣了自己修剪髮尾，直到長到剪不了才會到髮型屋「大剪」，大約一年半載才會去一次：「側面和前面都是我自己修剪。顏色也是天生的，我無做colour（無染髮），但開始有一點白頭髮，不過我本身的頭髮都是偏深黑的。」

女士經常面對的掉髮問題，家麗姐也有遇到：「可能這幾年因為工作要經常束起，髮際線位置顯得有一點稀疏，但對比同齡朋友我算是濃密了。」

▲ 家麗姐認為上年紀的女士身型圓潤較為好看。（湯炳強攝）

家麗姐亦有分享有關保養秀髮的小貼士：「最好每日洗頭，或者最少兩日一次，洗得多油脂會相對較少，掉髮機會亦會較低。」

另外，她亦著各位女士要減少束起頭髮：「早幾年流行紮高馬尾、丸子頭，紮得多髮囊會變弱，許多年輕女士兩邊頭髮都變得稀疏，建議就算要造型，紮起頭髮也不要紮太久。」

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記者：陳心怡

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