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【環港遊試坐】直擊香港快運環港遊　俯瞰赤鱲角機場送禮物包【內附多圖】

休閒消費 18:59 2020/10/15

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

記者親身試坐，直擊香港快運環港遊，除了可以縱觀新界東北景緻外，HK Express還大送禮物包。

HK Express早前推出的「#UOFlycation」空中暢遊活動反應熱烈，3個航班已悉數售罄。TOPick記者參加了傳媒預覽團，率先試搭，為大家現場直擊。

其實全個行程，基本上並無離境，所以連深喉測試都不用，各位可安心乘搭。記者約12時半到機場後，先交上護照及身份證Check in，之後會獲派一個登機牌。

是日登機的香港傳媒預覽團，全機約110人。空中「環港遊」使用的客機為A320型，為3-3式座位，中間的位置隔空即只有窗口及走廊位，當然坐走廊位的乘客，就要向窗口方向傾側，才能觀看景色。其實全機可容納124人，保持適當社交距離之餘，也可以令乘客坐得更闊落。

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參加此團的乘客，全程必須配佩戴口罩。坐好後約2點半起飛，機航為1.5小時，飛機會飛越2.5萬呎的高空。飛機起動之際，可先俯瞰赤鱲角的機場景，當然停機坪上飛機不多。之後就是黃金海岸的屯門景緻、青馬大橋、葵涌貨櫃碼頭、九龍灣的啟德遊輪碼頭、以至將軍澳、西貢及滘西灣高爾夫球的景緻，「有景睇」的過程不過約15分鐘左右，接著就駛進南海的範圍。

機上鳥瞰風光如何：

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為消磨機上時間，機程中會為乘客提供Bingo的有獎遊戲，內容環繞香港快運的航點及趣味小資料，由空少做MC現場氣氛反應不俗，遊戲亦相當易玩。頭獎有香港快運的現金奬$1,000以及高松的酒店1晚，另外有4份細獎，包括高松酒店1晚、福岡能古島入場券2張等禮物，誠意十足。

禮物包中有環球手信，尚算豐富。（攝影︰馮柏偉）

總的來說，如果你真的超級恨飛，則不妨一試「#UOFlycation」這空中暢遊活動，但若期望想能在港島及九龍上空欣賞地標景點，則可能略嫌美中不足。不過據知路線並不定，視乎當日天氣狀況。無論如何，航空業在疫情下實在沉寂多時，有搞作振興一下，與各旅行社跨界玩Staycation，HK Express這招也不失為一株救命草，希望疫情快過，真正去日本玩返一轉！

全機最多只能容納124人，以確保安全距離。（攝影︰馮柏偉）

HK Express之＃UOFlycation，三個航班於2020年11月1日、7日及8日出發，票價由港幣388元起，熱愛出遊的朋友可透過HK Express官方網站、手機應用程式或指定的旅行社訂購機票。

日期 航班編號 出發時間 抵達時間
2020年11月1日，星期日 UO1800 下午2時30分 下午4時
2020年11月7日，星期六 UO1800 下午2時30分 下午4時
2020年11月8日，星期日 UO1800 下午2時30分 下午4時

記者：馮柏偉

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