【牙齒健康】5歲半仔門牙後有異以為換恆齒　岑潔儀憂心安排做手術剝多生齒

▲ 藝人岑潔儀的5歲半大仔有多生齒問題，需做手術剝去多生齒。

很多家長都關心幼兒的牙齒情況，擔心太遲出牙，又怕牙齒生長得不整齊。藝人岑潔儀（Zoey）與丈夫育有5歲半大仔和1歲半細仔，她近日在社交媒體分享大仔有多生齒問題，她初時卻誤以為是換恆齒，中間更出現一段小插曲，現在要安排兒子做手術剝掉多生齒。

岑潔儀上周三（7日）於facebook發帖，寫道「這兩星期我和老公都沒有一晚睡得好的，昨晚收到好消息，我們終於能夠鬆一口氣了。」她分享事件始末，上月她發現小老闆（大仔）門牙後有一粒白色的東西，她以為兒子出恆齒了，可是乳齒又很緊，於是帶他看兒科牙醫。

▲ 岑潔儀分享發現大仔有多生齒的始末。（相片來源︰岑潔儀fb）

一度以為牙床有多2隻多生齒

牙醫建議為他照X光，結果發現門牙後的是多生齒，約有2至5%小朋友有多生齒情況，只要做簡單的手術就可以處理。可是牙醫的說話把她嚇倒了︰

他竟然再話，他看到X-ray照片中，小老闆的鼻子下，牙床裡有多兩隻多生齒（這是一個大手術，要全身麻醉和要兩種不同科的醫生做）。

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她與丈夫商量後決定再找幾位牙醫了解，並找來一位牙醫朋友徵詢更多意見，對方安撫她，然後請她的大仔去照一次CT（電腦掃描），結果發現原來虛驚一場，兒子牙床沒有多生齒，只要做手術處理門牙後那隻多生齒就行了。她分享︰

通常小朋友多生齒都生在門牙，那就會阻住恆齒出，如果發現就一定要去剝，或者留意到小朋友到出恆齒的年齡都仲未出，那就有可能是多生齒作怪，會影響正常牙齒生長的位置，令到牙齒不整齊。

專科醫生︰宜及早移除多生齒

口腔頜面外科專科醫生劉思樂早前接受TOPick訪問時表示，小朋友共有20隻乳齒，而成人則有32隻恆齒，如果牙齒數量多於以上數目，即是多生齒，而大部分多生齒原因不明。

劉醫生指出，多生齒在移動時或會導致牙齒排列不齊、破壞部分牙腳等，「如果多生齒胚胎的囊變大，亦有可能會有水瘤病變，破壞周邊的牙槽骨等。」多生齒也有機會導致其他口腔風險，患者宜及早移除。

他稱只可以靠手術解決多生齒問題，手術期間或需麻醉，8至12歲的兒童比較適合，而年紀太小的兒童或未能承受麻醉風險，則不建議他們過早接受手術。

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責任編輯︰駱秀玲