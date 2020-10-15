【傷口癌變】手指遭魚骨刺中傷口不癒　男子指甲患罕見癌須截指

▲ 杭州一名63歲男子自5年前被魚骨刺傷後，傷口一直未能痊癒，直至近日痛楚加劇再求醫時，才證實他的左手無名指指甲床竟長出鱗狀細胞癌。

內地一名63歲男子5年前被魚骨刺傷後，傷口一直未能痊癒，直至近日痛楚加劇再求醫時，才證實他的左手無名指指甲床長出鱗狀細胞癌，最終需截指救治。

傷口感染情況自一年前開始嚴重

浙江大學醫學院附屬第一醫院骨科副主任盧薈，在微信朋友圈發布一張該男子的手指照片。照片中，男子的左手無名指指甲被翻起，醫生再從指甲床切下一個0.8厘米 x 0.5厘米的腫塊，這個腫塊最終被確診為已經中分化的鱗狀細胞癌。

據內地傳媒《錢江晚報》報道，杭州一名63歲男子在5年前清理魚骨時，左手無名指意外被刺傷，當時他見其後已順利止血，故再無理會傷口。

但其後數天，他手指上的傷口在碰到水時總會隱隱作痛，而且開始紅腫，於是前往附近的醫院就診，並被診斷為甲溝炎，已出現化膿性感染，於是便拿了相應藥物進行治療。

在隨後數年，他的傷口情況一直表現反覆，直到1年前傷口感染的情況比之前嚴重，「以前都是被戳傷的傷口位置痛，現在整個指甲蓋按上去都很痛」，而且還常常有膿液從指甲縫流出。

最近他發現左手無名指的指甲更「翹起來了」，於是立即求醫。經診斷後，醫生當時高度懷疑是惡性腫瘤，於是從指甲床切下的腫塊證實，這是一個中分化的鱗狀細胞癌。

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醫生：傷口在反覆癒合過程中產生癌變

男子的惡性腫瘤還沒有轉移，但是他的左手無名指還需要進行截指，並進行腋窩淋巴結清掃。

據「香港癌症基金會」資料，鱗狀細胞癌為比較少見的皮膚癌，約佔15至20%，患者多在50歲以上。患者主要在頭、頸、手和手臂等位置的皮膚變厚，並產生鱗片狀的紅腫，且容易流血，碰觸即痛。

鱗狀細胞癌在幾個月中可快速成長，擴散到身體其他的部分。在嘴唇和耳朵的鱗狀細胞癌擴散的機率特別高，應該盡速看醫生。

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責任編輯:羅嘉欣