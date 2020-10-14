【一起走過】南紅跟楚原拍拖9年主動提婚　牽手共枕半世紀成模範夫婦

▲ 南紅跟楚原相愛半世紀歷盡風雨。

86歲的南紅早前跟粵劇大老倌龍貫天，接受港台節目《一起走過》主持人楊紹鴻及江美儀訪問，原名蘇淑媚（媚姐）的南紅，暢談入行經過，由粵劇至電影明星，再到走入電視台，半世紀看盡演藝人生，南紅姐又罕談年青時的愛情史，自揭跟楚原的相戀經過。

南紅在節目坦言小時候家貧，因此十多歲便出社會工作，她隨家人由廣州來香港，當時未能考入學校，在媽媽的朋友介紹向跟粵劇名伶紅線女拜師學做戲，跨入虎度門展開演戲人生。

藝名南紅也是由師傅女姐所改，南紅姐憶述：「當時粵劇界多用3個字做藝名，師傅故替我改兩個字，說這樣才夠特別易記。」

▲ 南紅跟龍貫天接受《一起走過》主持人楊紹鴻及江美儀訪問。(圖片:港台)

【經典重溫】楚原看透世情無悔奉獻電影 與太太南紅相愛半世紀

南紅隨紅線女後來拍電影，加入光藝電影公司，最初多跟著師傅一齊演出，慢慢能獨當一面，最常跟謝賢、嘉玲、姜中平、張英才等粵語片明星合作。

南紅記性甚好，自言歷年拍了共180齣電影，大部分非當年流行的「七日鮮」，她解釋：「我通常給足120日期，拍時裝片時間較長，也可以更有質素。」

南紅跟楚原由電影結緣

主持楊紹鴻指南紅當年一定買下不少物業，但她指自己片酬不貴，最初拍戲時也沒地方住，只寄住契娘家，經常要過海拍戲，後來才儲到錢買樓，當時樓價是1萬9千元，也須向公司借少許錢，再在人工裡扣除。

南紅年青跟不少英俊男星合作，她卻說沒有人追求，如跟謝賢拍了44部戲也沒有擦出愛火。「謝賢有好多女朋友呀，張英才也有女友，故一直沒有人追求我。」

▲ 楚原和南紅至今仍常跟後輩演員見面。(取自facebook)

至於她跟楚原早就結識，但相識很久才開始約會。南紅憶述：「我做臨時演員已識楚原，是經張活游介紹，他當時做編劇，至合作《七重天》開始多交談。」

南紅姐稱：「那時演員們多數下午2點回公司，經常一齊飲茶，許多時飲飲吓其他人就離開，常剩下我和楚原，便一齊去看戲。」

二人由看戲吃飯開始約會，但南紅笑道交往9年，彼此都未有拖過手，也不知是否正式拍拖。

而南紅以前也曾提及，是自己主動向楚原提出訂婚，她指小時候覺得訂婚很開心，彼此戴了戒指便認定對方，於是便向楚原提出此想法，結果二人在平安夜在雙方父母見証下訂婚。

南紅跟楚原由9 年來沒有拖手，最後互相牽手走過半世紀婚姻，成模範夫妻。

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楚原愛南紅不追求物質

楚原3年前拿金像獎終身成就獎，便帶同太太南紅和小孫女一同上台，分享人生喜悅時，南紅在台上一直相伴。

後來楚原接受港台車淑梅訪問時，被問及為何致辭中不提太太，也沒有拖着她的手， 楚原笑言自己平衡感較差，南紅既要看顧自己，又要照顧台上的乖孫，故自己也沒多閑暇去顧及。

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▲ 南紅陪楚原上台拿第37屆香港電影金像獎的終身成就獎。(經濟日報圖片)

南紅跟楚原在60年代合作電影而結緣，夫妻走了超過半世紀，楚原依然情深義重。他表示：「我們結婚51年了，我相信緣分，愛情、婚姻、朋友都不可強求。我思想方面很浪漫，但我亦是個普通人，不拘小節，南紅也一樣。我喜歡南紅正因為她夠普通，不追求物質，多好。」

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