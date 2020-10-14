 港大畢業生涉咬斷警長手指末端   事主形容被告「想扯斷我手指咁樣」

▲ 警長梁啟業供稱右手無名指現已駁回，但感受冷熱的速度比其他手指慢。(陳永康攝)

去年7月14日沙田新城市廣場發生警民衝突，1名港大畢業生涉咬斷警員手指及襲警等，他否認襲警及襲擊致他人身體受嚴重傷害等罪，案件今（14日）於區域法院續審。案中被咬斷手指的警長供稱，當日嘗試以壓點方式制服被告，但手指遭被告咬住，時而感到劇痛，警長形容被告「想扯斷我手指咁樣」，掙脫後發現手指被咬斷。警長稱現時手指已駁回，但力道只剩一半及感受冷熱的敏銳度減弱。

被告杜啟華（24歲）否認1項公眾地方作出擾亂秩序的行為、1項襲警，1項襲擊致他人身體受嚴重傷害及1項有意圖而傷人罪。

偵緝警長梁啟業今供稱，2019年7月14日，他跟隨新界南總區應變大隊到沙田區執行任務，當日他擔任當時高級警司梁子健的傳令員，負責保護梁子健及傳遞指令，而當日他配備有圓盾、頭盔、胡椒噴霧及警棍等裝備。

警長供稱，當日下午他跟隨隊伍到好運中心執勤，由於有人掟磚，他收到電台指示作驅散行動，及後於沙田中心成功驅散，並收到指示，需要支援沙田港鐵站的便裝同事，隊伍其後循沙田中心的接駁天橋，進入新城市廣場L3樓層及於332號舖外集合。

警長指，當時新城市廣場L3、L4及L5每層均聚集了約100人，有人向警方投擲水樽、雨傘及不知名粉末，隊伍組成保護陣型向沙田港鐵站推進，由於當時有同事在廣場中庭位置被人襲擊，他上前協助驅散，並一度與高級警司梁子健失散。

警長續供稱，他陪同受傷的同事返回332號舖外後，看見梁子健在COACH店鋪外與1名男子拉扯，他當時相信梁子健打算拘捕該男子，他遂上前協助，由於該男子激烈反抗，他嘗試從後用右手控制該男子頭部，並打算用壓點方式控制該男子；辯方不爭議該名男子即是被告。

警長解釋，他當時嘗試壓點控制被告，即打算用食指平托被告的人中，惟當時被告頭部不斷移動，他未能成功控制被告頭部，其後感覺到手指劇痛，並發現被告咬住他的右手無名指，而被告頭部由右轉向左。警長形容指「見佢（被告）想扯斷我手指咁樣」。

警長續指，當時他立即向被告講「放開、咬住我手指」，但被告沒有放開口，當他縮手及掙脫被告口部後，發現手指已經被咬斷。警長又指其後被告被制服，他協助同事帶被告到COACH店鋪外，並自行在COACH門外尋回手指後送院。

警長又供稱，送院後進行手術駁回手指，其後進行了職業治療，現時右手無名指感受冷熱的速度比其他手指慢，力道只有過往一半，觸覺亦比其他手指相差甚遠，長期使用會較快感到疲累，每日不定期感到刺痛；但現時已毋須覆診。聆訊明續。

控罪指，被告於2019年7月14日在沙田新城市廣場內作出擾亂秩序的行為；在新城市1期L3層襲擊警員葉卓軒；及非法傷害梁高級警司梁子健，使其身體受嚴重傷害；另於新城市COACH店鋪外有意圖而傷害偵緝警長梁啟業。

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記者：王仁昌