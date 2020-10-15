【鼻敏感】秋冬換季易致鼻敏感氣喘　毒理學家教4個步驟防塵蟎

▲ 台灣毒理學專家招名威教授日前就分享了4個步驟防塵蟎，為容易過敏的人士解決困擾。

塵蟎是家居暗藏的污染物及致敏原，有機會導致皮膚出疹紅腫、氣喘、流眼水及鼻水等過敏症狀，秋冬換季時情況更會有所加劇。台灣毒理學專家招名威教授日前就分享了4個步驟防塵蟎，為容易過敏的人士解決困擾。

塵蟎令次可產卵幾百隻

據招明威教授在facebook分享指，塵蟎本身是一種很小隻的節肢動物，大約只有0.03厘米，必須要用顯微鏡才能看到牠們。牠們的生命周期短，並喜歡在攝氏22至26度、濕度70至80%的環境生活，同時特別喜愛毛絨絨的環境，例如地毯、窗簾、床單、床墊、枕頭和絨毛公仔等。雖然牠們頂多只能存活約3個月，但每次產卵都可以產幾百隻。

然而，塵蟎本身及其屍體和排泄物，都含有誘發人類免疫反應的過敏原。當這類過敏原濃度超過人體的免疫系統可承受的範圍時，就會引起身體的不良反應，也就是俗稱的過敏，甚至是氣喘。所以，要避免這樣的問題發生，他有以下防蟎步驟供各位參考。

步驟一：控制環境濕度

「除濕」這個步驟相當重要，因為只要室內濕度超過70%，雌性螨蟲就會快速繁殖，但若濕度低於50%的話，牠的生殖活力會明顯下降，甚至會脫水死亡。因此每天出們時最好關窗關門，並打開除濕機，把相對濕度設定在約50%，便能減少塵蟎滋生，避免過敏發作。

步驟二：避免使用塵蟎喜歡的傢俱材料

讓塵蟎難以存活，減少使用塵蟎喜歡的傢俱材料，打造一個塵蟎無法存活下去的環境，也會是有效控制塵蟎生長數量的方法之一。

室內不鋪地毯，特別是長毛地毯，建議改為磁磚或木地板。

房間不用大片落地布窗簾，改為百葉窗或遮光簾。

床邊或床上不要放絨毛公仔或者抱枕。

使用防蟎材料包覆傢俱或寢具（防蟎枕套、防蟎保潔墊）。

點撃大圖，觀看有助舒緩鼻敏感的中醫湯水茶療：

▼ 點擊圖片放大 +2

步驟三：勤清潔、使用清淨機

建議寢具最好兩周清洗一次，清洗時要使用50度以上熱水或者添加防蟎洗衣精清洗，光用水洗是沒用的。因為牠們的八隻腳很像蜘蛛會牢牢抓住寢具纖維，不能洗走。

另一方面，吸塵機也是必備除塵蟎的家電，但塵蟎絕對不會百分之百被吸走的。因此為了要過濾塵螨、黴菌和細菌，吸塵機必須具備4種功能，包括HEPA等級濾網、具活性碳功能濾網、光觸媒系統、負離子。

步驟四：使用具防蟎功效的寢具

在這麼多塵螨喜愛的環境中，床是牠們最喜歡的地方，因為床上會有人類或是寵物的毛髮和皮屑，再加上人睡覺會流汗，造成床鋪的濕度和溫度會比較高，若沒有做好任何防蟎措施，又不常清理被單，床上的塵滿存活密度肯定會很高，必然成為牠們繁衍的溫床。

因此他建議各位可選擇「具有防蟎功效的床墊、床單、被單」，當中天絲、羽絨、有機棉皆有防瞞抑菌效果。

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯:羅嘉欣