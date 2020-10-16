【超市大搜查】食錯餃子減肥熱量可超過1碗飯　24款餃子雲吞卡路里+脂肪大比拼【附清單】

▲ 24款餃子卡路里及脂肪大比拼。

不少人愛食餃子，甚至會在減肥期間食餃子取代白飯。不過萬一選錯熱量高的餃子，分分鐘熱量比一碗白飯更高。澳洲註冊營養師葉沃暉於Instagram比較市面24款餃子的卡路里、脂肪及鈉含量，建議大家選購時應留意部份餃子的熱量及脂肪含量較高。

葉沃暉以每100g，約4至6隻餃子計算（視乎不同品牌而定），指出每100克約180kcal以下的餃子為較健康之選，大家亦可另外再配搭麵線和蔬菜。

他發現某些品牌的餃子熱量較高，進食100g就已經超過一碗飯的熱量（約200kcal），所以要減肥的朋友在選擇餃子時要留意營養標籤的數字。

200卡或以下的餃子包括：

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

200卡以上的餃子包括：

﻿ ▼ 點擊圖片放大 +5 +4

另外，他提醒別單純以為素餃子一定較健康和低卡，例如灣仔碼頭的新豬肉素水餃脂肪含量低（2g/100g），但同樣是素水餃，奇美素食水餃的脂肪（6.7g/100g）卻比前者高出三倍有多！

他建議，其實冰鮮食物選擇還有很多，大家可多選擇較健康的原型食物。

餃子雖然方便，但不建議多食，亦不建議長期代替正餐，避免攝取過多的熱量及營養不足。﻿

文章獲「註冊營養師葉沃暉」授權轉載。

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：楊宛茜