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【超市大搜查】食錯餃子減肥熱量可超過1碗飯　24款餃子雲吞卡路里+脂肪大比拼【附清單】

食用安全 15:42 2020/10/16

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

24款餃子卡路里及脂肪大比拼。

不少人愛食餃子，甚至會在減肥期間食餃子取代白飯。不過萬一選錯熱量高的餃子，分分鐘熱量比一碗白飯更高。澳洲註冊營養師葉沃暉於Instagram比較市面24款餃子的卡路里、脂肪及鈉含量，建議大家選購時應留意部份餃子的熱量及脂肪含量較高。

葉沃暉以每100g，約4至6隻餃子計算（視乎不同品牌而定），指出每100克約180kcal以下的餃子為較健康之選，大家亦可另外再配搭麵線和蔬菜。

他發現某些品牌的餃子熱量較高，進食100g就已經超過一碗飯的熱量（約200kcal），所以要減肥的朋友在選擇餃子時要留意營養標籤的數字。

200卡或以下的餃子包括：

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200卡以上的餃子包括：

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另外，他提醒別單純以為素餃子一定較健康和低卡，例如灣仔碼頭的新豬肉素水餃脂肪含量低（2g/100g），但同樣是素水餃，奇美素食水餃的脂肪（6.7g/100g）卻比前者高出三倍有多！

他建議，其實冰鮮食物選擇還有很多，大家可多選擇較健康的原型食物。

餃子雖然方便，但不建議多食，亦不建議長期代替正餐，避免攝取過多的熱量及營養不足。﻿

文章獲「註冊營養師葉沃暉」授權轉載。

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責任編輯：楊宛茜

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