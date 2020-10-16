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【明星扮靚】林秀怡分享洗臉+化妝小貼士　一個化妝小秘訣減臉部顯皺紋

娛樂 15:19 2020/10/16

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

再做老闆娘的林秀怡分享護膚心得。

林秀怡與友人合資的美容院早前開業，現在當上美容院老闆娘的林秀怡，於25歲前卻從不打理自己的皮膚，林秀怡接受TOPick專訪指：「25歲前，我是零美容的，很懶而且覺得心很累，因為一進入美容院便被人硬銷，難以放鬆，所以我試過一次後便沒有再入美容院。」

不過隨着年紀漸長以及需要應付幕前工作，林秀怡知道護膚的重要，並且有保養肌膚的心得。

【柴犬追星】林景程林秀怡默契十足演鬥氣CP　King+Kirby合唱Twins《眼紅紅》【有片】

林秀怡分享護膚心得。（林秀怡IG圖片）

肌膚要注重保濕

林秀怡認為：「女生最需要是保濕，多喝水，每天喝2000cc水，我都覺得很難做到，自己也在努力。洗乾淨臉部，切勿以熱水洗臉，凍水洗臉是一個很有效的護膚心得。」

而她從不使用毛巾洗臉：「覺得毛巾會藏菌，難以洗乾淨，可能會令臉部藏菌。我不用洗臉毛巾，會以紙巾印，而且大力以毛巾洗臉會多了很多紋，所以以印的方式是最好。」

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【明星理財】林秀怡開美容院再做老闆娘　Kirby儲錢有法擁兩店兼成功上車

開美容院拒硬銷

除洗臉外，林秀怡也會以「印」的方式化妝：「化妝也是盡量印，別扯塊臉，不然便會長紋，塗濕粉時印上去會貼臉一點。」

談到為何有意投資美容業，她表示：「因為平時我去做美容時經常會被人Sell覺得好煩，好似想好好放鬆的機會也沒有，所以很想開一間真的可以讓香港人放鬆扮靚的地方。」

演藝事業方面，她拍畢資訊節目《我要做業主》後，林秀怡目前正等待公司安排拍攝工作，另一方面也忙於營運生意。她說：「暫時會將重心放於餐廳和美容院上，美容院剛起步，或許需要花更多時間和心機在此。餐廳想明年能開分店，希望漸上軌道。」

髮型：kocher yau

記者：梁樂欣

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