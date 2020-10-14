老翁染食肉菌手術後亡死因研訊   家屬質疑未待種菌報告便動手術

▲ 聯合醫院副顧問醫生唐尚志今於死因庭作供。(林欣樂攝)

患有糖尿病的8旬老翁6年前意外跌傷右小腿，及後傷口感染食肉菌，被送往聯合醫院治療，接受5次手術後死亡，死因研訊今（14日）續。聯合醫院醫生供稱，他同意其醫療團隊進行植皮手術的決定，當時死者小腿傷口情況未至於受感染，而傷口長期暴露有其風險，故有逼切性以植皮覆蓋傷口。家屬質疑，醫生曾答應「拎咗種菌報告先」，但終未有等待報告結果便施行手術，斥責他無遵守協議。

死者張興祥（終年85歲），於2014年因腳傷及發燒被送往聯合醫院接受治療，並於同年12月開始接受清創及植皮手術，及後需要進行截肢，於2015年1月16日去世。

聯合醫院副顧問醫生唐尚志供稱，他於死者進行第4次手術，即植皮手術前，觀察到死者沒有發燒、傷口完成清創後正癒合，而且傷口受感染的程度僅達中間級數，種菌結果亦顯示，傷口找到嗜麥芽窄食單胞菌等細菌，其致病性低，故死者身體狀況適合做植皮手術。

唐亦指出，他當時正值休假，並由其醫療團隊決定進行手術，但他回想死者的臨床情況，表示亦會同意其團隊的決定。

死者的兒子及媳婦表示，唐曾與家屬協議，傷口無菌才會進行手術，質疑唐及其團隊違反協定。唐則澄清，他當時僅稱「等埋種菌報告再考慮」，加上並無仔細討論過有甚麼菌才不做手術等。

家屬則表示，進行手術之際，並未取得最後1份種菌報告結果，家屬引述世衛指引指，傷口有菌下不得做縫合等手術，質疑團隊在未知有否惡菌下便施行手術。

唐則表示，傷口長期暴露在空氣中會增加發炎風險，故做手術是有逼切性的，而在完全無菌狀態下進行手術根本不可能，死者當時臨場情況合適，亦簽署了同意書。家屬則堅持，若當初知道傷口有菌，是不會同意死者進行植皮手術。

聯合醫院麻醉專科醫生陳安棋作供指，她曾為死者進行全身麻醉，但並不知悉死者在手術後向家屬投訴，指他手術途中甦醒了，並感到「好痛」，但當時無法動彈。陳又指，若麻醉藥不足，死者感痛楚的話，呼吸、血壓及脈搏均會上升，但當時一切穩定，故沒有為死者增加麻醉藥，但她亦不能排除死者可能感到痛楚。聆訊明(15日)續。

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記者：林欣樂