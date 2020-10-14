【驚安の殿堂】DONKI中環分店10月15日開幕　推高級日式和牛及海鮮便當【附優惠詳情】

▲ DONKI中環分店10月15日開幕！

日本人氣雜貨店驚安の殿堂DON DON DONKI新分店將於10月15日在中環開幕，命名為「DON DON DONKI 100QRC 店」，成為第二間港島分店及香港首間地舖！開幕前夕，為大家推介一系列開幕優惠及精選貨品。

▲ 100QRC店鋪大門。

為滿足於附近上班顧客的需求，100QRC店將推出多款便當，其中包括以極上高級近江和牛和新鮮甜美的本蟹肉製成的高級便當。

點擊大圖了解精選貨品：

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開幕優惠

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為慶祝開幕，DON DON DONKI由10月15至31日準備了一系列的精彩優惠及活動：

由10月15至19日每日首200位顧客消費滿$800，送限量版布袋1個*

Donpen於10月15日10AM-6PM、10月16&17日12-6PM、10月18日12-4PM不時現身跟大家拍照

10月15-18號入場人士可以得到Medicom x DON DON DONKI 口罩套一個#

10月15-18號即場下載 DON DON DONKI App 並登記成為會員， 即送禮品一份#

仲有DONKI限量版手撥扇免費派發#

*於2020年10月15至19日期間，於DON DON DONKI 100QRC店以單一收據消費滿$800或以上之顧客可獲贈香港限量版DON DON DONKI布袋一個。每天限量200個，以香港時間00：00至23：59為一日，先到先得，送完即止。每位顧客於活動期間只限換領一個。

#只限指定時間，先到先得，送完即止。

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開幕詳情

分店地點：中環皇后大道中100號LG及地庫 （中環站D出口， 近中環半山扶手電梯）

營業時間：24小時 （於10月15日早上10時正式開幕）

中環DONKI佔地1.78萬呎10月15日開幕，即睇【下一頁】

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責任編緝：陳珈希