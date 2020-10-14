【勞工假期】政府建議2022年起每2年增一日勞工假　2030年前完成　勞顧會今開會未達共識

▲ 勞顧會今日（14日）討論增加勞工假期至17日，勞資雙方未達共識，11月初會再開會。（資料圖片）

政府年初提出將法定勞工假期由12天增至17天，勞顧會今日（14日）討論方案，政府建議由2022年起每兩年增假一天，首先會增加佛誕，2024年增加聖誕節翌日，2026年起則逐步增加復活節3日假期，目標在2030年完成，期間不會補貼僱主，期望2021年內完成一次性修訂立法。會上勞資雙方意見分歧，未達共識，將於11月初再開會討論。

勞顧會僱主代表郭振華表示，僱主一方未有共識可接受增加多少日勞工假期，亦憂慮增加假期後，難以請到替工補充人手，即使現時因疫情而沒有替補問題，但相信就算疫情過去，經濟轉好，憂慮仍然存在，故希望政府提出方法，清除商界疑慮。各商會將回去諮詢會員意見，希望在11月初下次開會前取得共識，表達資方的立場。

郭振華續指，政府代表在會上解釋，花長時間增加假期，是因為全球經濟惡化的環境中增加假期，擔心對營商環境有負面影響，影響僱主信心，故讓僱主有長時間作出安排。他希望政府可提供更詳細數字，例如各行業分別有幾多人受影響，好讓商界更有基礎諮詢會員。

另一名僱主代表施榮懷則表示，現時經濟環境較差，並非合適時間討論增加勞工假的問題，個人現階段不理解為何需要增加假期，認為政府需要提出更多理據說服商界。他補充，政府建議包括37萬外籍傭工，將衍生家庭需要找臨時工問題，對於家庭難度甚高。

至於若政府補貼商界，會否接受？施榮懷認為羊毛出在羊身上，政府補貼支出來自稅收，現時已因抗疫大幅增加支出，反問政府下一步是否加稅。

勞方代表鄧家彪批評，10年後才完成增加假期是步伐太慢，要經過3屆政府才做完，「新機場都用7年起好啦」，由於方案涉及佛誕、聖誕節翌日及復活節3組假期，勞方會爭取分3年完成增加假期。至於資方所指替工難請的問題，鄧家彪認為是「輸打贏要」。

鄧家彪說，勞方委員會於下次開會前向工會做好諮詢，又認為政府有責任先行，例如現時6萬名外判勞工往往只放12日勞工假及7日大假，政府應將外判條件變為17日勞工假，向僱主證明增加假期不是大不了，另又應檢視政府資助機構，如學校、社福機構、醫院等，提升員工士氣。

另一名勞方委員周小松就引述政府數據指，現有100萬名正放12日勞工假的僱員，每增加一日假期僅會增加僱主成本0.07%，相較正常情況下僱主每年加薪3至5%，只佔一小部分，相信增加假期實施時，疫情已過去不會出現嚴峻情況。他希望政府盡力遊說商界，評估增加假期帶來的正面影響，例如刺激消費、提升生產力等，而非拿數字嚇僱主。

政府增加勞工假期建議：

年份 增加假期 2022 佛誕 2024 聖誕節翌日 2026 耶穌受難節 2028 耶穌受難節翌日 2030 復活節星期一

資料來源：勞顧會

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記者：徐紹軒