【開心速遞】邵珮詩將批評化為動力　未因挫折而氣餒：不讓自己放棄

每位藝人也靜候機會的降臨，邵珮詩（Veronica）是其一。邵珮詩挾著「三料港姐」冠軍光環入行，可是被批評欠演技及雞仔聲外，更被網民稱為「被遺忘的港姐」。EQ高的邵珮詩從未因此萌生退意，更努力增值自己，除考獲瑜珈導師牌外，更計劃開設個人頻道，以另一平台展示自己的長處。

邵珮詩接受TOPick訪問說：「最重要是抱著繼續走下去的心態，不要讓自己放棄，亦不需跟人比較。」

放棄容易，堅持是最難，但邵珮詩可做到。

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▲ 邵珮詩努力增值，對事業不放棄。（曾耀輝攝）

邵珮詩性格好動

12年前，於加拿大讀大學的邵珮詩已於當地參加溫哥華華裔小姐競選，並奪亞軍。到了2014年，她更返香港參加香港小姐競選，奪得冠軍後留港展開演藝事業。

畢業於名牌大學的心理學系的她卻跑去選美，原來跟自己性格有關：「覺得年輕人返香港發展會比較好，節奏快一點，見識亦會比較多，加上我性格好動，不太合適文職工作。」

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▲ 邵珮詩2014年參加港姐選舉奪冠後入行。 (東星圖片)

邵珮詩受批評氣餒

不過入行6年的邵珮詩除擔任明珠台節目主持外，演出劇集機會卻寥寥可數，當年演《潮流教主》被批評說對白時聲音高八度，表現浮誇。

面對負評，邵珮詩未有氣餒，反化批評為動力去努力改進自己：「嘗試用電話錄音作練習，以不同語氣說同一對白，好似『要食飯啦。』，可以很嬌爹，亦可以是家長命令式。另外，透過做司儀學習好好運用聲線，要給人舒服及說話順暢的感覺，亦可以靠聲線令人留下印象。」

▲ 邵珮詩於《潮流教主》的演出獲抨擊。（電視截圖）

不與別人比較

回望這6年，雖然事業未算有突破的發展，但邵珮詩沒想過放棄：「我會從宏觀去看，娛樂事業一定經歷高低起跌，你可以一時間爆紅，但若果劇集不受歡迎甚或觀眾緣變差，人氣亦可以急跌。最重要抱持著繼續走下去的心態，不要讓自己放棄。」

邵珮詩續說：「自覺不算太差，拿過華姐亞軍及港姐冠軍，拍過劇集及MV又擔任主持及司儀，是不停地轉變及嘗試，並非停留某位置沒進步，所以會Keep going。」

眼見其他師妹如馮盈盈、陳曉華不斷獲派演出機會，邵珮詩卻沒半點酸溜溜：「不需要去比較，跟人比就會失去自己，在這個場合跟這人比較，去另一拍攝場地又跟另一人比較，自己會感辛苦及不開心，其實每個人也有自己走的路。」

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計劃開個人頻道

對於被網民稱為「被遺忘的港姐」，邵珮詩也不介意，更展望將來有更好發展，異常樂觀：「我份人較簡單，不會刻意做些事去博見報或突出自己，總之要對自己有信心，相信終有一日會一帆風順，可能過多幾年會有新發展呢，或許將來掀起某些潮流，而我又迎合到呢，將來的事不知道的，所以不可以放棄。」

近年專注主持工作的邵珮詩，除考獲瑜珈導師牌外，又學習花式溜冰及踩滑板，努力增值裝備自己，亦正計劃開設個人頻道：「第一個主題是做自己，社會上有太多不同的聲音，而做自己是最舒服。透過youtube頻道可展示我簡單、隨心的個性，亦分享我的simple living，讓大家可以了解我另一面。」

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▲ 邵珮詩予人活潑開朗的形象。（曾耀輝攝）

積極尋突破

正如邵珮詩所言，做自己是最舒服，已踏入29+1的邵珮詩變得成熟，很清楚自己的方向：「不需要再扮少女，或者跟廿歲妹妹比較，到了30歲可以挑選想做的事。」

邵珮詩亦為自己的事業訂下目標，希望35歲前於拍劇上有所突破：「觀眾聽到我的聲線感覺很girly，其實我不是，希望可以演些男仔頭及型格角色，或演些陰沉角色，好似之前龔嘉欣演的殺手角色很吸引。」

她亦不諱言會主動認識監製：「不會抱著目的去做，純粹去認識下對方，要感覺舒服。」

▲ 邵珮詩跟男友林浩文(左一)拍拖出席婚宴。

與男友感情穩定

至於感情方面，邵珮詩跟同樣有份演出《愛．回家之開心速遞》的林浩文拍拖4年，二人已共識讓戀情保持低調不想影響工作。

而邵珮詩很欣賞男友對工作的認真。「他對工作很投入，除了拍劇，又自己開設studio以及個人頻道，但他仍肯花時間維持我們這段關係，我很信任他，所以拍了一段時間。」

縱然邵珮詩有家底，惟男友林浩文曾讚她生活貼地，她也認為不應將愛情與家境掛勾：「跟不同地位及出身的人相處，從他們身上也學到東西，人人也是平等。不需受外間價值觀所規範。」

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場地：Let's Fitness24小時健身中心

髮型：kenki @musehair

記者：游艾維