【環保減碳】蜆殼夥中大將生化柴油引入校巴　改善行車污染問題盼政府加強認受

▲ 中大採用了Shell FuleSave慳油配方生化柴油B5，作為其校巴的燃料。（香港蜆殼有限公司提供）

氣候變化問題是近年全球都關注的議題，不少國家已陸續推廣生化柴油，以取代傳統柴油，幫助減碳。香港蜆殼有限公司與中文大學合作，將生化柴油引入校巴團隊，改善校巴因使用傳統普通柴油而帶來的不便及污染問題。

蜆殼指，本港現時並無強制汽車使用生化柴油，盼港府加強生化柴油的認受與普及性。

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中大校巴向來使用傳統普通柴油行駛，但時有故障，例如排氣管冒出黑煙、引擎於加速時反應變慢等，令接載時間比原定有出入，為學生及司機帶來不便。香港蜆殼有限公司技術團隊為中大校巴進行檢查，發現大量積碳積聚於燃油噴嘴和活塞頂上，降低燃燒效率及引擎效能、燃油消耗量增加、二氧化碳排放量上升，而未能充分燃燒的燃料從排氣管中排放，更形成黑煙。

▲ 骯髒的燃油噴嘴會導致燃油的燃燒效率和引擎效用下降，令燃油消耗量增加，二氧化碳排放量亦會相繼增加。（香港蜆殼有限公司提供）

取代傳統油 燃油噴嘴變乾淨

蜆殼建議中大校巴轉用生化柴油，經過試驗後，校巴燃油噴嘴明顯變乾淨，沉積物及燃油系統組件的積碳亦有所減少。雙方決定合作，於去年9月起將校內15至20校巴都轉用生化柴油。中大指，至目前為止，各柴油車輛皆運作正常，沒有遇到任何技術上的困難。

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生化柴油是透過植物油（例如油菜籽、大豆）或動物油，而非化石原油提煉而成的柴油，現時油公司一般會把純淨生化柴油及傳統柴油混合，作為生化柴油，香港使用的是B5柴油，即5%生化柴油與95%柴油混合的燃料；美國則流行使用20%生化柴油與80%柴油混合的B20柴油。

環保效益高 惟成本貴未普及

香港蜆殼有限公司商務部（香港和澳門）總經理周敏怡接受TOPick訪問時表示，傳統柴油車輛都可以轉用生化柴油，雖然成本較貴，但環保效益較高，假設每年使用33.3萬公升柴油的指標計算，與傳統普通柴油相比，生化柴油每年於燃燒時釋出的二氧化碳較傳統普通柴油少50噸。

▲ 香港蜆殼有限公司商務部（香港和澳門）總經理周敏怡盼當局加強生化柴油的認受與普及性。 （香港蜆殼有限公司提供）

惟與其他亞太地區不同，本港現時並無立法強制汽車使用生化柴油，周敏怡坦言，汽車市場對此的需求仍然未能大幅提升，增加了普及化的困難，

業界都有跟環保署、環境局等商討，但對方目前都是支持或鼓勵業界的態度為主，似乎未有一個想立例的舉動。

她指，港府的工程合約已訂明地盤機械須用生化柴油，降低工程期間的碳排放，部分運輸業界亦願意轉用，期望當局加強提升生化柴油的認受性及使用率，相信有助加快採用生物燃料的趨勢。

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記者：陳曉瑩