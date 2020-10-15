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【疫境營商】蜆殼公司疫下堅持「四無」　辦禪繞班助員工紓壓

社會 07:01 2020/10/15

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

香港蜆殼有限公司未來業務會趨電子化，並會注視市場走勢適時調整燃油價格。（香港蜆殼有限公司提供）

新冠肺炎疫情令本港營商環境受挫，不少企業都實施成本控制措施，但蜆殼公司堅持「四無」，即無裁員、無放無薪假、無減薪及無申請「保就業計劃」；又辦禪繞班及講座助員工紓壓、排解家庭衝突等。公司未來業務則會趨電子化，並會注視市場走勢適時調整燃油價格。

香港蜆殼有限公司夥中大將生化柴油引入校巴，改善行車污染問題，盼政府加強認受，詳情即看：【下一頁】

香港蜆殼有限公司商務部（香港和澳門）總經理周敏怡振受TOPick訪問時表示，疫下公司業務雖亦面對挑戰，但並無裁員、無要求員工放無薪假、無減薪安排，亦無申請政府兩期「保就業計劃」，更重要的是確保公司可在疫下持續營運，維持服務。

香港蜆殼有限公司商務部（香港和澳門）總經理周敏怡表示，疫情下需確保公司可持續營運，維持服務。（香港蜆殼有限公司提供）

她提及，因應本港疫情反覆，公司由疫情爆發至今都允許員工在家工作，考慮到部分員工要面對工作及照顧小朋友的壓力，亦安排了一些排解家庭衝突的專家講座予員工參與，並舉辦禪繞班，讓員工透過繪畫活動紓壓，以及與外賣平台合作，為員工提供外賣優惠。

業務趨電子化　適時調整油價

疫下不少企業的營運都轉戰網上，客戶更關注成本控制，周敏怡說，公司未來的業務發展都會向電子化發展，並會推出更多慳油及環保產品，以減輕客戶在維持經營成本的壓力。

針對本港車用燃油價格高企，周敏怡強調，公司會密切注視市場走勢，若情況許可，會適時調整零售價格；又料油價會維持穩定水平。

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記者：陳曉瑩

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