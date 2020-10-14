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廠商會︰香港青年應把握在大灣區機遇　工總︰開放國內國際雙循環十分重要

政治 20:39 2020/10/14

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香港中華廠商聯合會（廠商會）會長吳宏斌表示，香港青年亦應把握在大灣區學習、就業、生活的機遇，提升自身競爭力。（資料圖片）

就國家主席習近平今日（14日）在「深圳特區建立40周年慶祝大會」發表的講話，香港中華廠商聯合會（廠商會）會長吳宏斌表示，香港青年亦應把握在大灣區學習、就業、生活的機遇，提升自身競爭力。他認為，粵港澳大灣區作為國家重要發展戰略，香港能參與其中，反映出國家對香港的期許，可以為香港經濟帶來新動力。

吳宏斌又指，香港正面臨中美貿易摩擦，以及新冠疫情衝擊，透過加快推進大灣區一體化，有利香港企業進入大灣區市場，促進跨境商業活動，是香港擺脫目前經濟寒冬的重要機遇。他認為，香港應善用「一國兩制」優勢，借助深圳在創科和製造上的能力，與之協同合作，推動香港經濟結構轉型，將有利香港經濟可持續發展。

另外，就習近平今早講話，香港工業總會（工總）認為，因應國際經濟東移新形勢，開放國內國際雙循環十分重要，優化升級生產、分配、流通、消費體系等是新趨勢。工總希望港商把握機遇，善用香港的國際視野及世界金融中心優勢，擔當樞紐角色，把外國投資者「引進來」，和帶領內地企業「走出去」。

國家主席習近平今早表示，粵港澳大灣區是國家的重大發展戰略，要抓着粵港澳大灣區的重要機遇，吸引更多港澳青少年來內地學習、就業、生活，促進粵港澳青少年廣泛交往、全面交流、深度交融，增強對祖國的向心力。他又說，目前世界經濟面臨複雜挑戰，需要全面擴大開放，但新發展格局並非封閉國內循環，而是國內國際雙循環。

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責任編輯︰尹櫻霖

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