深圳改革開放40年　有何值得香港借鏡之處？

▲ 深圳迎來了第二次改革開放，不少市民都關注港府日後如何規劃香港未來。

中央日前公布深圳未來5年改革方案，並非以GDP為指標，除了創新任務，亦向深圳當局列出一堆要辦好的任務，包括就業、醫療、教育、養老、環境保護及食品安全，港區人大代表、前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民認為，這反映中央希望深圳改善相關問題，故指方案是「給深圳人看的，不是給香港人看的」。

不過，中央視大灣區為創新和改革先鋒，國家主席習近平昨日講話形容深圳為區內的重要引擎，令不少港人或憂慮香港地位被取代，他強調，在粵港澳大灣區規劃綱領下，並沒有訂下龍頭角色，因此香港從來都不是沒有領導地位。但洪表示，《方案》提及深圳將來要搞金融開放，改革教育及醫療，對香港相關產業而言仍有好處。

洪為民又說，聽畢習近平講話後，歸納出深圳跟香港比較，有3點可以借鏡的成功之處：

一、創新：深圳改革開放以來，一直強調要敢於創新，永遠都在改革的路上，反觀香港回歸以來，一直不斷強調現有的制度「行之有效」。

二、包容：今日的深圳和昔日的深圳一樣，都是移民城市。「記得以前在深圳機場，看到一個廣告牌寫著：來了就是深圳人」，跟大多數城市一樣，包容是懶以成功的因素之一。現在香港不再是移民城市，卻對外地人處處歧視；

三、以人為本：領導人近年在公開場合強調，要不斷提高人民群眾的獲得感、幸福感及安全感，反映中央認為國家是否發展成功，要由人民說了算。反相，香港作為資本主義社會，強調的是GDP增長等指標。

有政界中人認為，每個大城市的發展軌跡雖然都不盡相同，但包容、創新及以人為本，相信都是不少大城市懶以成功所具有的內涵之一，事關為社會注入和諧，及不斷力求進步的精神，才能令社會在安穩的環境下持續發展。

▲ 港區人大代表洪為民認為，敢於創新、包容和以人為本，都是令深圳成功的特質。