公務員須宣誓或簽署聲明　局方不認同會損害言論自由

公務員事務局已向部門發通告，今年7月1日或之後入職的公務員，須宣誓或簽署聲明。公務員事務局指，政府絕不同意，要求公務員宣誓或簽署聲明，會有損公務員言論自由的說法，又稱公務員的言行，不應損害政府聲譽。

公務員事務局表示，公務員職位的受聘人須明確知悉並接納，擁護《基本法》、效忠香港特區和對特區政府負責的責任，要求宣誓或簽署聲明，是對公務員的責任和期望的公開確認和真切體現，確保港府能有效管治。

局方強調，根據《基本法》和《香港人權法案條例》，香港居民，包括公務員，享有言論自由，但該等自由並非絕對，而根據《公務員守則》，公務員必須堅守法治、政治中立，政治中立是指，不論本身的政治信念，都必須對在任的行政長官及政府完全忠誠，須竭盡所能地履行職務，不受本身的政治信念所支配或影響，提醒公務員表達意見時，必須確保意見無損以專業、公正無私的態度，有效地執行公務，亦不會引致與其本身職務有利益衝突，強調公務員的言行也不應損害政府聲譽。

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責任編輯：陳宛彤