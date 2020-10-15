80後建築師獨愛藝術不愛樓　深水埗唐樓10萬元起步創業　5年內衝出國際

▲ 80後建築師蕭國建2015年在深水埗唐樓創業，希望能設計出環保，又能令人歡樂的建築。（陳靜儀攝）

香港年輕人渴望上樓，但負責「起樓」的人卻不一定享受「起樓」。「築夢社」創辦人、建造業傑出青年得主蕭國健重新西蘭回流香港後的首7年，曾加入本地一間建築公司打工，專門建設住宅項目。雖然在港起樓的發揮空間有限，愛好藝術的他仍在其中一個項目的走廊加入藝術設計。直至有一天，他想重回舊地拍照留念時被屋苑保安驅逐，令他反思當時的工作是否適合自己？

後來機緣巧合，蕭國健先贏得中秋建築設計比賽10萬元獎金，再獲建築師學會的獎項到美國交流，受國外建築的自由感染，堅定了自立門戶的想法。回港後他利用贏回來的10萬元獎金，在深水埗一個唐樓單位起步，5年來憑藉努力、創意和環保，在業界站穩陣腳，在上環開設建築行，未來更希望在零碳天地舉辦展覽，推廣環保建築理念。

曾遭保安驅逐 反思工作意義

自幼到新西蘭留學的蕭國健，在大學畢業後便回流香港打工，和不少打工仔一樣，他在工作上並沒有太多發揮空間，只能興建大同小異的住宅。然而，重複的工作並無消磨他對藝術的熱愛，他曾在一個私人屋苑內設計出一個特色走廊，「有一次放假，我終於有空回到自己的作品前，希望拍照留影，卻遭保安驅逐，我表明是負責設計師都無用。」

經此一役後，蕭國健開始反思，一直以來的工作是否自己喜愛的？為尋覓職涯上的突破，他2013年參加了旅發局舉辦的維園中秋裝置設計比賽，成功奪冠後，除將設計實現眼前，更獲得10萬元獎金作創業第一桶金。

中秋裝置奪冠 更重環保元素

當年蕭國健設計的是一個用大水樽和燈泡砌成的半球體，隔着維園水池看，和水中的倒影合起來就像一個圓月，「展出後我每天都會站進去，看着來參觀的人，感受他們的歡樂，我才發現想『起』會令人快樂的建築。」

▲ 2013年的作品對蕭國建來說意義深遠，可謂其創業的強心針。（受訪者提供圖片）

翌年他獲得建築師學會的獎項，可到外國交流，經歷一個月後，他有感國外的建築創作自由度大，嚮往之餘亦萌生創業念頭。

我是一個很『頑皮』的人，經常質疑常識，質疑為何膠樽不能是建築的主材，更大的問號是為何建築行一定要開設於中西區？

由於蕭國健資金不多，最後他和一位合夥人在深水埗租下一個唐樓單位，聘請一位應屆畢業生，便開始了「築夢社」的創業之旅。

「築夢社」初期並不順利，一段時間無工可開，只能靠「食老本」維持營運，連唯一的員工亦離去，但金子總會發光，現時主力設計展覽的築夢社，在蕭國健堅持採用環保和文化融合的設計後，作品終獲賞識，現時已能收支平衡，更成功進駐位於上環的辦公室，

過程中好多人幫過我哋，無論過去或現在，都很感激他們。

築夢社的建築不少都帶有環保特色，蕭國健解釋，2013年的中秋比賽中，有15%的評分為建築設計有否環保元素，而在設計過程中，亦令他開始着重環保建築。

「香港人有時對環保建築理解不足，不是夠『綠』、多樹就得，而是建築過程中『0至1,000』都要考慮如何節能減廢。」他舉例，建材可靠廢料再造、建築過程可善用組裝合成、而建成後如何減少消耗和方便維修亦是學問。

盼夥「零碳天地」 舉辦展覽

蕭國健去年設計了不少特色展覽，例如去年到美國設計出一個「小香港」；中秋節在維園設計出另一個半球體的展品。

▲ 現時蕭國建的事業已漸上佳景，圖為其去年在美國的展覽，旨在宣揚香港文化。（受訪者提供圖片）

▲ 2019年蕭國健再次回到維園設計中秋展覽，同樣是環保建築，但今年就融入了燒火塔的文化傳統。（受訪者提供圖片）

其實接呢個Job時都幾十五十六，好驚做得差過2013年個月亮，因為我覺得嗰個做得好好。

他最後成功突破自己給予自己的枷鎖，設計出大受歡迎的新作品。

及後，他亦因此作品，和其餘4人獲得了建造業議會的首屆「建造業傑出青年」獎，

其實攞獎最大的收獲，是可以接觸到其餘4位得獎者，因為他們都是其餘領域的專業人士，他們給予我很多新思維。

事隔一年，他表示希望能與建造業議會合作，在「零碳天地」設下節日展覽。他表示認為零碳天地和自己的環保觀念很相近，在節能上亦屢有新科技，如新加入的「空氣淨化太陽能玻璃天幕」及「機電組裝合成雨水空調系統」，希望未來有機會在園區內設展覽。

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記者：陳梓蔚