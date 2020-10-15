【疫情分析】強制檢測有病徵者 專家憂反效果
新冠肺炎已肆虐本港逾9個月，市民出現防疫疲勞，意識逐漸鬆懈，各界紛紛就加強揪出社會上的隱形患者出謀獻策。
有議員建議增加社區派樽地點、於18區設立臨時檢測中心、上門派樽等；另有專家強調，現時該全方位加強檢測措施，如普通科門診派樽或收集樣本時間，應進一步延長至非辦公時間甚至周末假期時間等，但均不同意強制有病徵市民作檢測。
呼吸系統專科醫生梁子超及中大呼吸系統科講座教授許樹昌均認為，除進一步延長派樣本瓶樽或收集時間等，亦應就密切接觸及其他接觸人士窮追猛打。
許樹昌舉例指，如早前出現爆疫的葵涌貨櫃碼頭，應強制於5至7日內為所有碼頭員工完成檢測，「如果是自願的話，就要5至6周才檢測完，屆時病毒已擴散至社區」。
許又提到，現時部分私家醫生警覺性不夠高，認為若醫生發現病人有明顯病徵，而不安排測試或需引入罰則。
恐嚇怕市民不敢求醫
港府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇曾建議有病徵者要強制檢測。不過，梁子超及許樹昌均不同意此做法。許樹昌指，若強制有病徵市民作檢測，恐會嚇怕市民致不敢求醫，帶來反效果。
梁子超則指新冠肺炎徵狀不具特殊性，質疑不論是醫生、病人或是執法者難以界定何謂有病徵︰「每個人都總會感到自己有徵狀，（輕微徵狀者）不可能完全做得晒。」
此外，兩人均表示現階段暫不應作大型檢測，許樹昌指，現時病例徘徊於單位數與雙位數之間，憂大型檢測會消耗大量人力物力，難以維持；梁子超亦指，現階段不宜分散注意力去作大型篩檢，反而應於現行措施下盡量方便市民做檢測。
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記者：鄧凱文