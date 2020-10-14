【新冠肺炎】4間臨時檢測中心合共已為8,676人採樣　4,938個樣本已完成檢測

▲ 截至今日（14日）晚上8時，政府4間臨時檢測中心累計合共為8,676人採樣作新冠病毒核酸檢測。（資料圖片）

食物及衞生局表示，截至今日（14日）晚上8時，政府設於灣仔、葵青、九龍城和油尖旺的4間臨時檢測中心累計合共為8,676人採樣作新冠病毒核酸檢測。



其中，灣仔臨時檢測中心今日為1,041人採樣作檢測；葵青臨時檢測中心為786人採樣作檢測；九龍城臨時檢測中心為674人採樣作檢測；油尖旺臨時檢測中心則為1,237人採樣作檢測。

截至今日晚上10時，臨時社區檢測安排下累計完成4,938個樣本的檢測。若有樣本呈現初步陽性，會交由衞生署公共衞生化驗服務處覆檢以確認結果。



政府發言人表示，臨時檢測中心暫定會開放至周五（16日），時間為上午8時至下午1時30分及下午2時30分至晚上8時，提供免費採樣檢測服務。



此外，醫院管理局46間普通科門診診所派發深喉唾液樣本收集包的時間，已延長至星期一至五上午9時至下午1時及下午2時至5時，46間診所今日共派出超過2,200個樣本包。

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責任編輯：徐紹軒