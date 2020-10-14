【勞工假】勞工處：期望2021年內提交條例草案予立法會　目標在2022年新增首個勞工假

▲ 勞工處表示，政府希望可趕及於2021年內將增加法定假日的法案提交予立法會審議，目標是在2022年落實首個新增法定假日。（資料圖片）

政府建議增加法定假日（俗稱勞工假）至17日，與公眾假期看齊，勞顧會今日（14日）討論有關建議。

勞工處表示，政府建議每兩年增加一天法定假日，直至法定假日日數與公眾假期日數一致；新增的5天法定假日為現時並不屬於法定假日的公眾假期。至於《僱傭條例》下其他與法定假日有關的條文將維持不變。

【勞工假期】政府建議2022年起每2年增一日勞工假 2030年前完成 勞顧會今開會未達共識



政府發言人表示，透過今日的會議，勞顧會委員對相關建議有詳細了解，並於稍後徵詢所代表的業界和團體的意見。



勞工處會在短期內再召開勞顧會會議進一步討論有關建議，然後諮詢立法會人力事務委員會的意見。視乎討論結果，當局會草擬賦權法例，並希望可趕及於2021年內提交予立法會審議，如順利獲得通過，政府的目標是在2022年落實首個新增法定假日，以於2030年將法定假日日數與公眾假期日數看齊。

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責任編輯：徐紹軒