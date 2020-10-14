【勞工假】政府擬分階段將勞工假增至17日　勞工處：目標在2022年新增首個勞工假

▲ 勞工處表示，政府希望可趕及於2021年內將增加法定假日的法案提交予立法會審議，目標是在2022年落實首個新增法定假日。

政府建議增加法定假日（俗稱勞工假）至17日，與公眾假期看齊，勞顧會10月14日討論有關建議。

勞工處表示，政府建議每兩年增加一天法定假日，直至法定假日日數與公眾假期日數一致；新增的5天法定假日為現時並不屬於法定假日的公眾假期。至於《僱傭條例》下其他與法定假日有關的條文將維持不變。

政府發言人表示，透過10月14日的會議，勞顧會委員對相關建議有詳細了解，並於稍後徵詢所代表的業界和團體的意見。



勞工處會在短期內再召開勞顧會會議進一步討論有關建議，然後諮詢立法會人力事務委員會的意見。視乎討論結果，當局會草擬賦權法例，並希望可趕及於2021年內提交予立法會審議，如順利獲得通過，政府的目標是在2022年落實首個新增法定假日，以於2030年將法定假日日數與公眾假期日數看齊。

政府建議2022年起每2年增一日勞工假 2030年前完成

政府建議由2022年起每兩年增假一天，首先會增加佛誕，2024年增加聖誕節翌日，2026年起則逐步增加復活節3日假期，目標在2030年完成，期間不會補貼僱主，期望2021年內完成一次性修訂立法。會上勞資雙方意見分歧，未達共識，將於11月初再開會討論。

勞顧會雙方代表的意見，詳細即睇【下一頁】

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責任編輯：徐紹軒