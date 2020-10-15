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【C朗確診】C朗染疫後首曝光為隊友打氣　將乘專機於意大利繼續隔離

健康 09:56 2020/10/15

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C朗染疫後首曝光為隊友打氣。

C朗日前確診感染新冠肺炎，葡萄牙足協即隨聲明C朗已離開國家隊，不會參與對瑞典的歐國聯賽事。而昨晚，祖雲達斯亦宣佈C朗在衞生部門的許可下，已乘坐帶有醫療設備的專機抵達意大利，並會繼續在家人接受隔離。

C朗確診染疫後，今日於Facebook首度上傳為隊友打氣的照片，寫著「就像置身在現場一樣！葡萄牙加油！」

C朗為隊友打氣。

從照片可見，C朗站在播著球場畫面的電視前為隊友打氣，看起來精神不錯。

據外媒報道，C朗在確診新冠肺炎後獲衞生部門許可，於星期三從葡萄牙乘坐帶有醫療設備的專機抵達意大利，在家中繼續接受隔離。葡萄牙總衛生局局長Graça Freitas表示，C朗是自行付交通費用才獲得准許，並會接受意大利衞生官員的觀察和監護。

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C朗曾於周一在社交網站發佈相片，顯示與20多名國家隊隊友聚餐，令外界擔心造成爆發的源頭。不過，葡國足總日前宣佈C朗確診後已安排隔離，其他球員隨即接受檢測，全部呈陰性。

據當地媒體報道，C朗過去一星期首5次的檢測結果均為陰性，直至第6次才呈陽性。

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責任編輯：羅嘉欣

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