【C朗確診】C朗染疫後首曝光為隊友打氣　將乘專機於意大利繼續隔離

▲ C朗染疫後首曝光為隊友打氣。

C朗日前確診感染新冠肺炎，葡萄牙足協即隨聲明C朗已離開國家隊，不會參與對瑞典的歐國聯賽事。而昨晚，祖雲達斯亦宣佈C朗在衞生部門的許可下，已乘坐帶有醫療設備的專機抵達意大利，並會繼續在家人接受隔離。

C朗確診染疫後，今日於Facebook首度上傳為隊友打氣的照片，寫著「就像置身在現場一樣！葡萄牙加油！」

▲ C朗為隊友打氣。

從照片可見，C朗站在播著球場畫面的電視前為隊友打氣，看起來精神不錯。

據外媒報道，C朗在確診新冠肺炎後獲衞生部門許可，於星期三從葡萄牙乘坐帶有醫療設備的專機抵達意大利，在家中繼續接受隔離。葡萄牙總衛生局局長Graça Freitas表示，C朗是自行付交通費用才獲得准許，並會接受意大利衞生官員的觀察和監護。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

C朗曾於周一在社交網站發佈相片，顯示與20多名國家隊隊友聚餐，令外界擔心造成爆發的源頭。不過，葡國足總日前宣佈C朗確診後已安排隔離，其他球員隨即接受檢測，全部呈陰性。

據當地媒體報道，C朗過去一星期首5次的檢測結果均為陰性，直至第6次才呈陽性。

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣