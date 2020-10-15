【新冠肺炎】消息：本港新增約12宗確診個案　確診數字再現雙位數

▲ 消息指本港新增約12宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情持續，但受熱帶風暴「浪卡」致本港前日懸掛8號風球影響停工下，衞生署化驗室昨日暫停服務，致昨日沒錄得確診個案，有消息指今日（14日）新增約12宗確診個案，確診數字再現雙位數。

過去兩日共接獲10多宗初步確診，包括香港管弦樂團35歲的意大利籍低音單簧管樂手艾爾高，消息指男樂手體內的病毒量高，同台表演的90多人已經送到竹篙灣檢疫中心。另外民政事務局局長徐英偉曾觀賞有關樂團的表演，並到後台探班約5分鐘，他全程有戴口罩不算是緊密接觸者，毋須接受檢疫，他今日（14日）病毒檢測結果呈陰性。

另外，九龍木球會昨向會員發通告指，一名上周五曾到訪木球會的會員確診，他到訪期間曾出入酒吧和球場，所有員工均會接受病毒檢測，木球會今關閉一天進行消毒清潔，明日重開。

本港新冠肺炎疫情持續，更要嚴防冬天再趨嚴峻，澳洲科研機構研究指室溫攝氏20度以下，新冠病毒可於不同表面存活長達28日，如降溫至約6度更可存活逾64日，亦解開冷凍食品處所爆疫的原因。本港專家認為，已知乾凍環境有利新冠病毒生存，惟仍主要藉人與人接觸傳播，籲市民勤洗手。詳情即看：【下一頁】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：伍瑋瑋