【再見毛孩】年邁愛犬終不離癌魔離世　河國榮抱狗最後合照：好掛住你

▲ 河國榮愛犬患癌離世。

現年55歲的河國榮，自1987年由澳洲隻身來港發展，至今已留港居住33年，對演藝夢充滿熱誠的河國榮，本身亦超級愛護動物，家中收養多隻流浪狗，而伴隨河國榮多年的毛孩，已步入老年，年邁多病，河國榮縱然近日因疫情收入不穩，仍堅持負擔龐大醫藥費。

河國榮日前在社交平台表示，其中陪伴多年的老犬QQ，因患癌離世，令他十分傷感。

從澳洲來港發展33年的河國榮，已半年因受疫情影響無工開無收入。不幸地，他早於3年前發現患癌，今年他收養多年的老犬QQ亦患癌症，河國榮為應付龐大醫藥費及各種開支，更致欠債逾80萬。

▲ 河國榮跟愛犬QQ最後合照。（取自facebook）

【疫境求存】河國榮跟愛犬先後患癌欠巨債80萬 失業半年終有工開解燃眉急

可是QQ最後亦因病不治離世，河國榮在facebook上載本月初抱著QQ的最後合照，留言：「今朝因為肺癌引致缺氧而走咗。佢今年14歲。佢陪我地（哋）已經有8年。超級乖！好掛住你QQ」

與愛犬先後患癌

2017年，河國榮患上基底細胞癌，其後又因心律不正，先後做了2次手術。不幸地，他收養多年的老犬今年亦患上癌病，但他仍不離不棄照料愛犬，同時也要為自己的病情藥費而奔波。

河國榮與不少藝人一樣在疫情下接近零工作，在生活拮据的情況下，他申請了政府的抗疫基金，以解燃眉之急。

他曾向傳媒坦言，因復工無期致情緒低落，平日盡量減省開支，只用特價貨品。幸好在困難時得到圈外朋友幫助，近日亦再度有工開，暫時應付生活支出。

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困境下堅持不放棄愛犬

河國榮來自澳洲昆士蘭，在大學時機緣巧合下愛上香港的粵語流行曲文化。後來他決心隻身來港追演藝夢，學會一口流利廣東話。

加入TVB多年，他演過不少外國人角色，卻始終未能擔當主角。最終2008年離開TVB，之後陸續演出舞台劇，接拍廣告。

▲ 多年來領養不少流浪狗。（取自facebook）

【柳暗花明】河國榮歷重病兼逢愛犬患癌 疫情停工欠80萬巨債陷入困境

香港居住了超過30年，河國榮對演藝夢依然不心死，希望有日推出音樂作品，真正擁有屬於自己的藝術工作。

可是在2017年河國榮患上基底細胞癌，並因心律不正，先後做了2次手術。雖然本身有重病，熱愛動物的河國榮仍收養不少流浪狗，並視毛孩如子女。

事實他不少愛犬都患重病，除離世的QQ患癌，其餘狗隻也各有腦退化、哮喘等病症，但他依然不離不棄照料愛犬。