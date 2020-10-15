【日本新事】京都全新酒店MUNI KYOTO登陸嵐山　客房落地玻璃盡覽山河美景

▲ MUNI KYOTO酒店的設計者在外觀及房間設計也非常用心，希望客人入住時都能感受在京都嵐山獨有的文化體驗。（酒店提供）

嵯峨嵐山一向以紅葉竹林等天然美景，以及古意盎然的街道聞名於世。日前，一間全新酒店MUNI KYOTO於京都嵐山登陸，其客房採用簡約風設計，加上房內設有落地玻璃窗，不論在任何時候，都能直接享受嵐山的美景。此外，酒店更邀得法國名廚Alain Ducasse開設的餐廳及其徒弟進駐酒店，讓客人品嘗原汁原味的法國菜。旅客除了感受在京都嵐山獨有的文化體驗外，既可讓味蕾享受異國風情的美食。

▲ 座落於京都嵐山的全新酒店MUNI KYOTO。（酒店提供）

▲ 酒店位置面向知名觀光河川「大堰川」，能夠俯瞰整個宏偉的嵐山。（酒店提供）

與嵐山自然風光融為一體

酒店座落於京都嵐山名勝「渡月橋」前，讓客人在這個獨一無二的位置，在他們心裏創造及刻劃獨一無二的景色，感受京都千年文化的「千年別墅」。酒店位置面向知名觀光河川「大堰川」，能夠俯瞰整個宏偉的嵐山。建築師為了嵯峨嵐山的優美大自然能夠得到充分利用，從而構思了酒店融合花園的設計。外觀和屋頂斜度等等亦保持一致，花園的綠色空間營造連綿不斷的感覺。加上配合去年開業的相鄰的福田美術館，兩者並排而建，達至整個地域融為一體。

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客房採用地板冷熱輻射系統

酒店共有21間客房，主要以2人房間為主，能容納3至4人的房間則有2間。內部裝潢都以水墨畫為靈感，採用以淡淡的色調與精緻而簡約為設計基礎，而所有家具皆為木製品，營造一種具有私密性同時保持開放感的平靜環境。透過將客廳設於房間最入面的位置，增強客廳的寧靜感和私密性，加上落地玻璃的設計，營造出輕鬆的氛圍。而客房最特別之處，就是採用了「地板冷熱輻射系統」，讓客人在不同季節也能享受舒適的環境。



享法國名廚美食賞桂河風景

除了住宿，享受美食也是放鬆身心的方法之一！由法國巴黎的名廚Alain Ducasse創立的餐廳品牌「Ducasse Paris」亦在酒店內開設了2間風格各異的餐廳。MUNI ALAIN DUCASSE提供使用京都食材的頂級時尚法國菜；而在MUNI LA TERRASSE則可邊享用早餐、午餐和下午茶時，一邊凝視嵐山桂河風光。

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曾在名廚Alain Ducasse於巴黎、摩納哥和倫敦三星級餐廳工作過，也是他的徒弟Hugues Gerard將作為2間餐廳的主廚，為旅客烹調美味佳餚。

MUNI KYOTO

地址：京都府京都市右京區嵯峨天龍寺芒之馬場町3號

電話：075-863-1110

交通：JR山陰線（嵯峨野線）「嵯峨嵐山站」下車、步行12分鐘／阪急嵐山線「嵐山站」下車、步行11分鐘／嵐電（京福電鐵）「嵐山站」下車、步行4分鐘

房價：

花園露台豪華雙床房，不包稅約75,900日圓（折合約5,590港元）。

河景豪華雙床房，不包稅約94,900日圓（折合約6,990港元）

小別墅（雙床房+雙人間），可供4人住宿，不包稅約122,500日圓（折合約9,022港元）

記者：Elenor