【新冠肺炎】澳洲研究室溫攝氏20度以下病毒可存活長達28日　本港專家指急凍冷藏食物高危促加強抽驗

▲ 澳洲科研機構研究指室溫攝氏20度以下，新冠病毒可於不同表面存活長達28日。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續，更要嚴防冬天再趨嚴峻，澳洲科研機構研究指室溫攝氏20度以下，新冠病毒可於不同表面存活長達28日，如降溫至約6度更可存活逾64日，亦解開冷凍食品處所爆疫的原因。本港專家認為，已知乾凍環境有利新冠病毒生存，惟仍主要藉人與人接觸傳播，籲市民勤洗手。

另有本港醫生稱，冬季來臨是否會致第四波疫情出現，重點在於防控措施有否做足，建議港府應加強抽驗冷凍貨品運輸鏈的環境樣本，以避免本港疫情紓緩後，因冷凍入口貨品播毒再引發疫情。

澳洲國家級科研機構「澳洲聯邦科學與工業研究組織」（CSIRO）日前發布研究，發現室溫20度及相對濕度50%的陰暗環境下，新冠病毒可於玻璃、鈔票、不銹鋼及塑膠表面存活長達28日之久，甲型流感病毒則只存活17日；而新冠病毒於棉布等多孔的不平表面上，14日內會失去傳染性。

降至逾6℃ 病毒可存活64日

研究更提到如氣溫下降至6.38度，新冠病毒就可存活長逾64日，認為反映病毒可於冷凍食品存活，同時亦解釋冷凍肉食處埋設施出現爆發新冠肺炎的原因。事實上，新西蘭早前因多名奧克蘭冷凍倉員工確診再爆疫，當局懷疑病毒源頭是冷凍貨運；本港月前亦有溫控貨倉員工確診。

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，現時檢疫安排只針對人，未有針對貨物，如於高風險爆疫地區輸入冷凍貨品，處理貨品的員工長時間接觸或有較高感染風險，「如疫情已清零，任何輸入風險都會引起群組式爆發，就算不失守都會做餐死。」

他稱研究於實驗室內的受控環境進行，愈低溫存活時間愈長，但歐洲未入冬已現第二波疫情，湖北年初爆疫亦於4周內受控，認為本港冬臨是否現第四波，重點在防控措施是否做足。

他建議港府應加強冷凍貨品抽樣檢測，市民日常亦需處理冷凍食品，如購買後可更換包裝袋或放入另一膠袋內，以免置於雪櫃造成交叉感染；同時提醒市民接觸眼耳口鼻前先洗手。

港大公共衞生學院教授潘烈文亦稱，已知新冠病毒可於溫度低、濕度低的合適環境下存活較長時間：「濕度愈低，病毒蛋白穩定性愈高，存活期就長一點。」惟本港全年較少出現相對濕度低於50%，有關結果或未能反映亞熱帶情況。不過，潘提醒，本港冬季相對濕度雖較高，但氣溫轉冷亦有機會延長病毒存活時間，呼籲勿太着緊溫度與濕度如何影響疫情。

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記者：陳正怡