【消委會】「寵物移民」公司疑轉售寵物　兩隻蜥蜴未「移民」已死亡

▲ 消委會提醒市民，申請寵物移民不一定要經商戶代辦。（資料圖片）

坊間有不少公司近日借移民為名目，推出代辦「寵物移民」服務，惟有個案在最後不單未能與寵物團聚，商戶最後更通知寵物已死亡。消委會接到了有關寵物服務的投訴，揭示經營寵物生意的商戶質素十分參差。

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「寵物移民」公司疑轉售寵物 兩隻蜥蜴未「移民」已死亡

其中一名個案為張先生，他的移民申請獲批後，要在短時間內前往台灣報到，2018年10月初他委托A公司替其飼養的一隻陸龜及兩隻蜥蜴辦理「寵物移民」，即場支付7,100元。職員當時口頭承諾同年11月初可運抵台灣，並發出一張簡單手寫單據。A公司其後通知需要再多等兩個月，張先生亦耐心等候，及至2019年1月初A公司告知運送陸龜需要再支付$4,000，並承諾付款後兩星期內托運寵物。

張先生為求盡早與寵物團聚，亦按指示將款項存入A公司職 員提供的個人戶口。隨後數星期張先生不時追問進度，A公司每次都以不同的藉口拖延托運日子。張先生於3月回港數天，曾親自前往A公司了解，幾經交涉，A公司保證3月尾一定成功托運，惜最後亦苦無消息。後來張先生的朋友得悉事件，並前往A公司查看，發現店內售賣的一隻陸龜，竟與張先生飼養的陸龜甚為相似。張先生知悉後懷疑A公司轉售其寵物，即時要求職員提供陸龜及兩隻蜥蜴的照片以證明其寵物安全，對方回應時態度惡劣及諸多推搪，使他更為擔心，決定向消委會求助。

消委會接獲個案後多次聯絡A公司，均不獲回覆，後於4月中接到通知，張先生的親友已領回陸龜，但A公司聲稱兩隻蜥蜴已死亡，親友已向香港海關舉報。經調查後，海關發現未有足夠證據證明A公司觸犯《商品說明條例》，其後亦將調查結果告知張先生。張先生會積極考慮入稟追討損失，亦提供小額錢債審裁處資料予其參考。

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消費者亦可自行辦理寵物移民 建議預早安排

消委會提醒市民，申請寵物移民不一定要經商戶代辦，消費者亦可自行辦理。相關程序及手續視乎移居地的動物入口規定，各國規定亦不盡相同。有意攜同寵物移居外地的人士必須預早安排，除了辦理文件需時，消費者亦要花時間處理寵物機位事宜。留意不是所有航班都允許寵物登機，必須提早向航空公司了解寵物機位規定，而個別航空公司甚至訂明寵物運輸籠的規格要求，亦可能基於安全考慮，禁止某些動物品種登機。

此外，如委託商戶辦理寵物移民此類牽涉較多程序的服務時，應當訂立清晰的書面合約，列明商戶負責的項目及各項程序的預計辦理時間，以及如未能成功托運該如何處理。假若商戶訂立合約後，要求消費者再支付額外費用，或要求將款項存入個人戶口，消費者要衡量做法是否恰當，即使同意有關做法亦應要求商戶發出正式單據證明。

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責任編輯：郭家穎