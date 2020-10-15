【母乳VS奶粉】媽媽親餵被B女咬傷乳頭流血　苛刻丈夫收起奶粉迫餵全人奶︰母乳是最好

▲ 外國有媽媽親餵女兒時乳頭被咬傷流血，但丈夫卻收起奶粉，迫她餵全人奶。

父母都想給孩子最好的，很多媽媽渴望孩子出生後能餵母乳，可是人奶路艱辛，餵母乳還是奶粉也成為媽媽們的討論話題。外國有一名媽媽在網上討論區分享，她選擇親餵女兒，但乳頭被女兒咬傷致流血，無奈下想配合奶粉餵哺，但丈夫卻收起奶粉，迫她餵全人奶，令她相當氣憤。

強忍乳頭痛楚餵母乳

該名媽媽早前於網上討論區Reddit發文，表示她餵哺10個月大的女兒時，對方會咬她的乳頭，當BB開始咬時，她會說「不可以」，並立即放下女兒。她形容自己的乳房像「戰區」一樣傷痕累累，因乳頭被女兒咬傷而流血及腫痛，令她難抵疼痛。

她以母乳及和奶粉混合餵養女兒，可是丈夫卻不喜歡她這樣做。她寫道︰

丈夫認為母乳是最好的，而奶粉是魔鬼，因為它不是天然的東西。

但她的乳頭疼痛得無法繼續親餵，即使嘗試泵出母乳也感到劇烈痛楚，只能補充奶粉餵女兒，直至乳頭情況改善為止。她每天要餵奶約4至5次，但她仍然嘗試每天以母乳餵哺一至兩次。

丈夫沒體諒反收起奶粉

這位媽媽已盡力為女兒付出，只是當她發現丈夫把奶粉收起來，想迫她在別無選擇下，以全人奶餵哺女兒時，她頓時陷入崩潰狀態，並質問丈夫為何要如此，她轉述丈夫的回應︰

他認為我未盡力，只因女兒咬我而停止餵母乳，一個好媽媽不會因為她的痛苦，而停止對孩子來說是好的事情。

網民對媽媽的遭遇深表同情，不少人批評她的丈夫刻薄無情，認為女兒大家都有份，但他「既不體諒妻子，也沒有施以援手」。此外，有同為媽媽的網民提供改善乳頭疼痛的方法，希望能紓緩媽媽的不適。

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責任編輯︰王明芳