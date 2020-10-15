【消委會】安全套檢測標示「0.01」未必指厚薄　消委會指有樣本漏水或破裂

▲ 安全套除了有助避孕之外，亦可預防愛滋病及其他性病。

安全套除了有助避孕之外，亦可預防愛滋病及其他性病。消委會測試9個牌子共30款安全套，全部通過穿漏、 爆破容量及爆破壓力等測試。消委會發現安全套廣告經常出現0.01、0.02、0.03等數字，卻未必與產品厚度有任何關係；另外亦發現4款樣本出現漏水情況和5款樣本出現破裂。

是次測試9個牌子共30款安全套，當中22款的原料為橡膠、6款為合成物料聚氨酯（PU）、2款為合成物料聚異戊二烯（PI），平均每個安全套由約$3.5至約 $22，相差逾5倍。

不少安全套的宣傳均圍繞「薄」字作賣點。測試發現不同物料中，最薄和最厚的樣本可相差逾4倍。PU安全套樣本相對較薄，平均厚度由0.019毫米至0.030毫米，而PI安全套則較厚，平均厚度為0.068毫米。22款橡膠安全套樣本厚度差異最大，平均厚度由0.039毫米至0.093毫米。

消委會亦檢視各樣本的包裝和標示，約三分之一的樣本均以例如「0.01」、「0.02」、「0.03」等數字作招徠，但部分沒有標明單位、也沒有註明數字代表產品厚度。其中「Aoni」2款樣本在包裝上均列出「001」這組數字，但量得的厚度分別為0.054及0.055毫米。「Aoni」的代理商回覆表示，從來未聲稱過001與產品厚度有任何關係。

測試亦發現，同一品牌樣本本中若有多個不同型號，往往是最薄的型號售 價最高。17款（57%）樣本在包裝上，有與「薄」相關的描述，例如「超薄」、 「超激薄」、「纖薄」及「薄至幾近肥皂泡的薄度」，其中8款標有「超薄／ultrathin」 聲稱的型號，量得的平均厚度介乎0.025毫米至0.057毫米，相差近1.3倍。

消委會亦為每款型號、共315個樣本進行漏水和爆破測試。在漏水測試，有4款樣本出現漏水情況，請點擊看圖：

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至於爆破測試，5款有樣本在較低的容量或壓力下破裂，請點擊看圖：

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消委會提醒消費者不要純被包裝上的宣傳吸引，而「薄」字似乎與安全套的實際厚度沒有必然的關係，建議消費者可買小量來試用，親身感受是否合心意，除了考慮安全套的厚薄外，選擇時也應留意物理性能測試結果是否滿意。

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記者：陳子謙