【開心速遞】《愛回家》第1029至1030集劇情預告　大小姐要各部門拍片吸引人材應徵

▲ 《愛•回家之開心速遞》

《愛•回家之開心速遞》今晚（10月15日）劇情圍繞接龍集團及若水。明晚（10月16日）《愛•回家之開心速遞》，故事發生在島大的面油與安仔身上。

第1029集（15/10）

接龍集團各部門難以聘請新員工，引致人手不足，原來是因雷公壓低入職起薪點所致。

雷公命力蓮設法吸引求職者，力蓮要各部門自行拍片，從而吸引人材應徵。

若水、栢菲等所拍的作品令人慘不忍睹，他們及後發現Peter的片段竟能吸引大批人來應徵，遂探聽他的秘訣。

若水等依樣畫葫蘆，怎料不但請不到人材，還惹雷公大怒。

財務部不夠人手，力蓮亦要親自加班工作，若水等感到忍無可忍，樹仁提議來個絕地反擊，欲與雷公對抗……

第1030集（16/10）

面油、城安在大學內先後被石塊擊中，校方初步化驗後懷疑其中一塊是太空隕石，城安或面油有機會成為香港首位被隕石擊中的幸運兒。

樹根着城安爭認是被隕石擊中之人，怎料面油竟與城安相爭，還向校方提出有力的證供，城安卻懷疑他說謊。

校方決定把化驗後的隕石歸還面油，他頓成校內風雲人物。城安心有不甘，及後得悉有人目睹他被隕石擊中的經過，並用手機拍下片段，他們卻不肯作證。

城安、凌凌與壯打算偷取手機，此事卻為面油知悉……