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【潮服開倉】Shine秋冬轉季低至1折限時開倉　$3,996可購大熱品牌Sacai近2萬元絨外套【內附地址】

休閒消費 12:29 2020/10/15

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

專營售意大利和日本時裝品牌的Shine，由即日起於九龍灣工廈舉行開倉，輚季入貨是時候了。

時裝並不是大品牌壟斷的天下，一些multi-brand shop一樣可以有生存空間，就好像在銅鑼灣開業超過十多年，專營售意大利和日本時裝品牌的Shine，由即日起於九龍灣工廈舉行開倉，不少產品由1折起，非常抵買。

Shine在銅鑼灣開業超過十多年，即日在九龍灣開倉。（攝影：湯炳強）

這一次的開倉地點在九龍灣某工廈舉行，所有貨品分為1折、2折、3折和4折四種，除了男女裝外，鞋履亦是重點，反而手袋和其他配飾欠奉，當中不少新生代大熱的品牌都可以在這裏找到。

當中的品牌包括來自日本的Sacai、Junya Watanaba、Undercover、Limi Feu、Toga、美國的Opening Ceremony、意大利品牌D Squared和MSGM等。

至於近年最大熱不少女士們鍾情的日本時裝品牌Sacai女裝，均以2折出售，男裝售價價更低，不計成本，只須1折，雖然數量不多，但絕對值得一口氣「狂掃」入貨。

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另外，不得不提Comme des Garcons旗下的Junya Watanabe Man亦以震撼價1折發售，往日$9,000多元的西裝只須900，單是這兩個品牌的震撼價就叫人值得專程去九龍灣一逛。

Shine名牌開倉

日期：由即日起至23/10（星期六、日休息）

時間：12：00nn-7：00pm

地址：九龍灣臨興街26號富洋工業中心6樓620室

記者：何偉雄

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