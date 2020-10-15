【阿嬌受傷】鍾欣潼爆眉骨破相接受整形手術　阿嬌轉新look復工傷勢已痊癒

▲ 阿嬌上月底於廈門拍戲受傷，現時僇勢已無大礙。

今年9月底，阿嬌鍾欣潼往廈門拍戲，因為於酒店不慎撞傷致爆眉骨，傷口長達6cm，阿嬌慘被破相，需縫上數百針，當時的疤痕清晰可見，同時鍾欣潼亦接受整形外科手術。

敬業的阿嬌未有就此怠慢工作，稍作休息後便再投入拍攝，現時更已全面復工。

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▲ 阿嬌受傷後現時已全面復工。（影片截圖）

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轉短髮新造型

近日，阿嬌就在社交平台小紅書分享推銷產品的影片，片中可見她換了清爽的短髮造型，但穿上鬆身上衣的她身材就略見肥胖。不過，阿嬌眉骨上的疤痕就已消失，康復進度似乎良好，亦不用再擔心會毀容。

但是阿嬌一向出名360度無死角，但今次的造型卻令她受到網民的批評，指她胖了且外形有點像大媽，缺少了長髮造型的仙氣。另外亦有網民覺得不應對她的外形太苛刻，始終是剛受傷完，只要健康便可。

片中的阿嬌正在推銷產品，但未知是否因狀態未恢復，她的用語生硬，而且眼神飄忽，被指似跟稿讀，不夠專業。

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阿嬌受傷險毀容

阿嬌於9月底凌晨兩點在廈門的酒店廁所中，因感到一陣暈眩而倒下，頭部撞向雲石邊傷及右邊眉骨，傷口長達6cm。

當時阿嬌已緊急送院，共縫約數十針。但因恐阿嬌會毀容，故眾人大為緊張。在任達華幫助下介紹整形外科醫生做手術。

經理人Mani當時透露阿嬌已進行第二次手術，因為傷口深見骨，醫生將阿嬌三層傷口重新再縫合，表面第一層已縫66針，即前後已縫約100針。

她解釋稱，因整形科醫生所用針線較精細，所以縫了66針，即前後共縫約百多針，幸現時僇勢已沒大礙，以化妝已可近乎完全遮蓋疤痕。